Lídři sedmadvacítky schválili brexitovou dohodu. Johnson ale může znovu narazit v parlamentu

Lídři zemí Evropské unie ve čtvrtek podpořili uzavřenou dohodu o britském odchodu z unie. Informoval o tom mluvčí předsedy Evropské rady Donalda Tuska Preben Aamann, podle něhož summitová jednání o brexitu skončila. Prezidenti a premiéři v přijatých závěrech rovněž schválili politickou deklaraci o budoucích vztazích Londýna a Bruselu. Podmínky musí schválit také britský parlament, ve kterém se ale kabinet Borise Johnsona nemůže opřít o většinu. Londýn 18:55 17. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Johnson musí s dohodou před parlament, kde pod jeho vedením přišli konzervativci o většinu. | Foto: Henry Nicholls | Zdroj: Reuters

Předchozí dohodu, kterou vyjednal ještě kabinet Theresy Mayové, poslanci Dolní sněmovny opakovaně odmítnuli a Mayové kvůli tomu složila funkci. Tehdy se ještě konzervazivci mohli v parlamentu opřít o většinu, kterou ale pod vedením Borise Johnsona záhy ztratili.

Vyjednávači EU a Británie se dohodli na smlouvě o brexitu. ‚Získáváme zpět kontrolu,‘ říká Johnson Číst článek

Konzervativní strana, která je v pohledu na brexit sama nejednotná, v parlamentu drží 288 křesel, ke schválení dohody bude premiér potřebovat 326 hlasů.

Severoirští unionisté, klíčoví spojenci Johnsonovy vlády v parlamentu, už předem uvedli, že brexitovou dohodu v její současné podobě nemohou podpořit. V Dolní sněmovně mají deset poslanců.

Proti plánují hlasovat i opoziční labouristé, liberální demokraté a Skotská národní strana. Otazník v tomto ohledu visí nad jednadvacítkou poslanců, které Johnson po nástupu do čela strany vyloučil z poslaneckého klubu konzervativců.

Sobotní zasedání

Poslanci do lavic zasednou výjimečně v sobotu, což se stane poprvé od roku 1982, kdy Britové válčili s Argentinou o souostroví Falklandy. Víkendové zasedání Dolní sněmovny začne v 10.30 středoevropského letního času.

Ministerský předseda Johnson učiní k poslancům prohlášení, následovat bude devadesátiminutová debata a po ní hlasování o dohodě v podobě vládního usnesení.

Pokud poslanci dohodu schválí, musí ještě do 31. října odsouhlasit příslušné brexitové zákony, aby byl proces ratifikace v Británii dokončen.

Pokud členové Dolní sněmovny dohodu zamítnou, nebo pokud nepodpoří odchod bez dohody, musí Johnson podle zákona schváleného v září požádat dopisem Brusel o odklad brexitu kvůli dalším jednáním do 31. ledna 2020.

Budeme sloužit jako odstrašující příklad, říká britský diplomat. Sám za článkem 50 o odchodu z EU stojí Číst článek

Vláda oznámila, že zákon o odložení brexitu bude respektovat. Přestože Johnson nadále pokračuje v tvrzení, že k poslednímu říjnu letošního roku Britové evropský blok opustí za jakýchkoli okolností.

Rozpor v tomto jednání Johnson nevysvětlil. Objevily se ale spekulace, že vláda by mohla společně s dopisem žádajícím o odklad doručit do Bruselu i druhé psaní, v němž by vyjadřovala svůj odpor vůči odsunutí data brexitu.

Druhé referendum

Poslanci, kteří nesouhlasí s Johnsonovým postojem k brexitu, by sobotu mohli využít k tomu, aby se pokusili prosadit druhé brexitové referendum. Mohlo by se tak stát prostřednictvím dodatků k vládnímu usnesení o brexitové dohodě.

Pokud by takový dodatek prošel, nebyl by podle agentury Reuters sice právně závazný, ale vláda by jej mohla jen těžko ignorovat. Není vyloučeno, že zákonodárci předloží další dodatky. Vyloučit nelze ani hlasování o nedůvěře.

Pro hlasování budou podle pozorovatelů klíčoví rebelující členové opoziční Labouristické strany, kteří už podpořili předchozí verze dohody. Někteří labouristé se také veřejně vyslovují pro to, aby bylo zabráněno brexitu bez dohody.

Pokud Dolní sněmovna dohodu odsouhlasí, bude o ní hlasovat ještě Evropský parlament, očekává se její bezproblémové schválení.