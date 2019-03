Francouzská ministryně pojmenovala svého kocoura Brexit. Prý kvůli jeho nerozhodnosti

Brexit už se táhne tak dlouho, že si vysloužil spoustu kreslených vtipů nebo parodií. Málokdo by ale čekal, že bude taky inspirací pro pojmenovávání zvířecích miláčků. Francouzská ministryně pro evropské záležitosti Nathalie Loiseauová tak pojmenovala svého kocoura. V rozhovoru poskytnutém listu Le Journal du Dimanche uvedla, že se tak rozhodla kvůli jeho nerozhodnosti. Paříž 11:51 19. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně tak svého kocoura pojmenovala, protože je prý nerozhodný (ilustrační foto) | Foto: CC BY 2.0, Moyan Brenn

Francouzská ministryně pro evropské záležitosti Nathalie Loiseauová volá na svého kocoura „Brexit“. Prý je to pro něj příhodné jméno, protože nikdy neví, co chce. Ministryně, která má na starosti mimo jiné právě problematiku odchodu Velké Británie z Evropské unie, to řekla v rozhovoru pro Le Journal du Dimanche.

Francouzská ministryně pro evropské záležitosti Nathalie Loiseauová | Zdroj: Flickr

Na svém facebooku pak ještě vysvětlila, že je kocour hrozně nerozhodný. Každé ráno ji prý budí mňoukáním za dveřmi a chce za ní do ložnice. Když už to ministryně nevydrží a dojde mu otevřít, kocour zůstane ve dveřích.

To připomíná známý kreslený seriál Simon's Cat, tedy jednu konkrétní scénu, kdy se kocour dožaduje za dveřmi jejich otevření. Když páníček Simon chce zvíře pustit dovnitř, kocour zůstane stát na prahu. Internet si scénu vypůjčil a už je z ní velmi známý meme, kde má kocour na sobě britskou vlajku a jeho páníček vlajku Evropské unie.

Do termínu brexitu zbývá deset dní. Jakou bude mít podobu, ale stále není jasné. Loiseauová v jednáních s Velkou Británií často zaujímala nekompromisní stanoviska a zároveň varovala před hrozbou odchodu Spojeného království z Evropské unie bez dohody.

Do květnových voleb do Evropského parlamentu půjde ministryně jako jednička na kandidátce vládní strany Republika v pohybu (En Marche!) prezidenta Emmanuela Macrona.