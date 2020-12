V Británii řeší hlavně covid. Náklady tvrdého brexitu odpovídají dvěma týdnům lockdownu, říká manažer

Na uzavření dohody o odchodu Velké Británie z Evropské unie zbývají už jen dny. Vyjednavači obou stran ale přesto věří, že se jí podaří dosáhnout. „Nálada lidí je brexitem neovlivněná. Pandemie změnila jejich priority a zabývají se hlavně svým zdravím a bezpečím,“ popisuje atmosféru český manažer působící v Londýně Matouš Michněvič. Londýn 18:04 9. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Manažer Matouš Michněvič | Zdroj: Fotobanka Profimedia (5012640)

Neznamená to ale, že by Britové dopady brexitu nepocítili. „Před referendem si to možná neuvědomovali, ale hned po hlasování oslabila libra o 15 procent, nyní je slabší o čtvrtinu. Tehdy stála okolo 38 korun, teď je to kolem 30, což pociťují spotřebitelé i podniky,“ srovnává v Interview Plus.

Ihned po brexitu také začali odcházet zahraniční pracovníci. Michněvič popisuje, že například ve Fulhamu, kde žila velká francouzská komunita, kvůli tomu ceny nemovitostí klesly o desetinu.

Už se smířili

Po jednoznačném vítězství konzervativců v loňských parlamentních volbách se prý ale lidé s brexitem smířili. „Ještě jsem neviděl žádné zhodnocení toho, co slíbil a co splnil. Teď se hasí covidový požár, poté se bude řešit, jestli (vláda) plní sliby,“ popisuje manažer.

„Bank of England odhaduje dopad tvrdého brexitu na 1–2 procent HDP, ale dopad covidu odhadují na asi 11 procent HDP.“ Matouš Michněvič

Podle něj se očekávalo, že unie i britský premiér Boris Johnson budou držet své pozice, a vše se bude řešit až na poslední chvíli. Johnson zároveň tvrdí, že ani pokud by se s unií nepodařilo dohodnout, nebude to pro zemi znamenat žádnou katastrofu.

„Bank of England dopad, pokud by se neuzavřela dohoda, odhaduje na jedno až dvě procenta HDP. Propad kvůli covidu se ale odhaduje asi na jedenáct procent. To odpovídá i na otázku, jak velký prostor v médiích brexit má,“ přibližuje Michněvič s tím, že náklady tvrdého brexitu odpovídají zhruba dvěma týdnům lockdownu.

Premiéra Johnsona považuje za charismatického politika, který vystupuje jako muž, který hájí zájmy Velké Británie.

„Dokáže jasně komunikovat a má cit pro to, co lidé chtějí. Napojil se i na pocity lidí z venkova a malých měst, kteří se necítí být dostatečně reprezentováni. Po volbách má velmi silný mandát, taky proto se ve své rétorice uklidnil. Má prostě silnou pozici,“ zamýšlí se v Interview Plus český manažer Michněvič.

