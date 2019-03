Labouristický ministr pro brexit: Bude-li druhé referendum, měli bychom podpořit setrvání v EU

Britští labouristé by měli podpořit setrvání v Evropské unii, bude-li se rozhodovat ve druhém referendu. Televizi Sky News to v neděli řekl labouristický stínový ministr pro brexit Keir Starmer. V úterním hlasování o brexitové dohodě by ale podle něj strana neměla podporu pro druhé referendum hledat. Londýn 13:16 10. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Příznivci a odpůrci brexitu před britským parlamentem | Foto: Toby Melville | Zdroj: Reuters

„Uskuteční-li se všelidové hlasování o dohodě, kterou (premiérka) Theresa Mayová prosadí, pak stanovisko (labouristů) by mělo znít ‚setrvat‘,“ prohlásil Starmer.

Až ale bude v úterý parlament hlasovat o tom, zda brexitovou dohodu navrženou Mayovou schválit, nebo odmítnout, strana by se neměla pokoušet zajistit si podporu pro prosazení druhého referenda, zdůraznil stínový ministr.

Mayová chce v úterý nechat Dolní sněmovnu znovu hlasovat o dohodě o odchodu Británie z Evropské unie. Pokud ji sněmovna opět odmítne, bude ve středu hlasovat o tom, zda má země odejít z EU bez dohody.

A jestliže britští poslanci odmítnou jak brexitovou dohodu, tak brexit bez dohody, budou ve čtvrtek hlasovat o odkladu odchodu země z EU. Datum brexitu je stanoveno na 29. březen, s odkladem by muselo souhlasit všech 27 zbylých států Evropské unie.

Odkud vítr fouká?

Britský ministr zahraničí Jeremy Hunt v neděli v rozhovoru s BBC řekl, že „vítr fouká do plachet těch, kdo chtějí brexit zastavit“. Země se dostává do nebezpečných vod, pokud by se nepodařilo brexit realizovat, bylo by to pro vládnoucí konzervativce „zničující“, řekl.

Kdyby ale dohoda prošla, mohla by Británie opustit EU 29. března nebo krátce poté. Odklad brexitu ale podle ministra není nejpravděpodobnější alternativa, nebyl by ani v zájmu EU.

„Pokud chcete brexit zastavit, potřebujete k tomu jen tři věci: shodit dohodu (s EU) se stolu, domoci se odkladu a pak vyvolat druhé referendum. Dvě z těchto tří věcí mohou tito lidé dostat během tří týdnů... a pak může docela dobře následovat i ta třetí,“ prohlásil Hunt.

Těžká porážka?

Podle vůdců dvou silných euroskeptických parlamentních skupin utrpí plán Mayové v úterý v parlamentu těžkou porážku, protože premiérka nedojednala s Evropskou unií žádné větší změny.

Nigel Dodds, místopředseda severoirské Demokratické unionistické strany (DUP), která podporuje menšinovou vládu, a Steve Baker, reprezentant probrexitových konzervativců, to v neděli napsali v článku v listu The Sunday Times. Politická situace v zemi je podle nich chmurná a dohodu parlament „důrazně“ odmítne.

„Nezměněnou brexitovou dohodu značná část konzervativců a poslanců DUP důrazně odmítne, bude-li znovu Dolní sněmovně předložena,“ napsali. Jakýkoli odklad brexitu by podle Doddse a Bakera kromě toho byl politickou kalamitou.

Znamenal by prodlužování nejistoty a Británii by způsobil „nepředvídatelné škody“. Demokracie by v takovém případě byla prý fakticky mrtvá.

Boj o přežití

Nedělník The Sunday Times napsal, že Mayová bojuje o přežití v úřadu předsedkyně vlády. Její poradci prý zvažují, že ve snaze prosadit dohodu o brexitu ji přinutí, aby nabídla rezignaci. Ministři její vlády údajně debatují, zda nemají trvat na tom, aby odešla už příští týden.

Před „totální nejistotou“ v případě odmítnutí dohody o odchodu z Evropské unie v neděli v rozhovoru pro Sky News varoval ministr zdravotnictví Matt Hancock. Nedomnívá se, že porážka Mayové v úterním hlasování je nevyhnutelná. „Pokud se ale hlasování nepovede, nikdo neví, co se stane. Vše, co bude následovat, bude totálně nejisté - to by byla jediná jistota,“ poznamenal Hancock.