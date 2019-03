Labouristé by mohli podpořit brexitovou dohodu. Požadují za to nové referendum

Britští labouristé by mohli nechat projít v parlamentu brexitovou dohodu, kterou s Bruselem dojednala konzervativní premiérka Theresa Mayová výměnou za to, že o ní budou mít Britové možnost posléze hlasovat v referendu. S odvoláním na několik zdrojů z hlavní opoziční strany o tom v pátek píše britský deník The Guardian.

