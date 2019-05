‚Referendum nelze vynechat.‘ Stínový ministr labouristů požaduje hlasování k brexitové dohodě

Stínový ministr labouristické strany pro brexit Keir Starmer žádá referendum k jakékoliv dohodě o britském odchodu z Unie. Zástupce labouristů to řekl před dalším kolem rozhovorů s vládními konzervativci. Až 150 stínových poslanců podle něj nepodpoří žádnou smlouvu o odchodu Spojeného království z EU, pokud o ní nebudou moci hlasovat v referendu i občané, uvedl v rozhovoru pro deník The Guardian. Londýn 12:25 13. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Labouristický stínový ministr pro brexit Keir Starmer. | Foto: ANF | Zdroj: Reuters

Jakákoliv náhradní dohoda podle něj nemůže získat většinu, pokud její součástí nebude právě referendum. „Jestli je účelem tohoto cvičení získání stabilní většiny během několika týdnů či měsíců, potvrzovací referendum není možné vynechat,“ uvedl Starmer pro britský deník The Guardian.

„Vyjádřil jsem se jasně: Jakákoliv dohoda, kterou tato vláda přinese za pět minut dvanáct, musí obsahovat pojistku referenda,“ dodal.

Hlavním sponzorem strany Nigela Farage je britský podnikatel, který dříve podporoval konzervativce Číst článek

To konzervativní strana nadále odmítá. Ministr pohrozil, že pokud konzervativci, se kterými vede jednání o řešení politické krize, nebudou ochotni ustoupit, rozhovory mohou skončit nezdarem už tento týden.

Podle modelu společnosti YouGov by blížící se volby do Evropského parlamentu ve Velké Británii vyhrála Strana pro brexit Nigela Farage. Získala by třetinu hlasů. Farage poslední eurovolby v Británii vyhrál se Stranou nezávislosti Spojeného království (UKIP), která obsadila v EP 24 míst.

Naopak konzervativci se propadli až na páté místo, stranu premiérky Theresy Mayové si vybralo jen 10 procent respondentů. Konzervativce tak předstihli Labouristé, Liberální demokraté i Zelení.