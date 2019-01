Mayová opět přichází s návrhem, se kterým minulý týden drtivě prohrála, říká analytik

Britská premiérka Theresa Mayová v pondělí Dolní sněmovně představila svůj návrh na další postup ohledně odchodu Velké Británie z Evropské unie. Analytik Asociace pro mezinárodní otázky Kryštof Kruliš se domnívá, že se nezměnil ani tak obsah dohody, jako přístup premiérky – opakovaně zdůraznila, že je otevřená diskuzi s poslanci. S tím souhlasí analytik Českého rozhlasu Filip Nerad. Spíš než plánem B by pondělní návrh označil za „plán A 2.0“. Analýza Praha 18:45 21. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britská premiérka Theresa Mayová | Foto: Mark Duffy | Zdroj: ČTK/AP

Kryštof Kruliš si myslí, že premiérka před parlament předstoupila s podobným návrhem, se kterým už minulý týden drtivě prohrála.

„Tentokrát ale zdůrazňuje, že je otevřena diskuzi a připravená vyslyšet názory napříč politickým spektrem. Zejména ze strany konzervativců a severoirských unionistů,“ vysvětluje analytik Asociace pro mezinárodní otázky.

„Premiérka se tvrdě ohradila proti snaze parlamentu začít určovat směr, ale zároveň potřebuje Unii ukázat většinu v dolní komoře. Pokud ji nezíská, moc dalších možností k jednání už mít nebude,“ dodává Kruliš.

Plán A 2.0

„Spíš než plánem B bych to nazval plánem A 2.0. Je to vylepšená varianta toho, co už minulý týden poslanci odmítli,“ souhlasí analytik Českého rozhlasu Filip Nerad. Britská vláda se tím podle něj snaží udržet iniciativu a bojí se, že by jí mohl převzít parlament.

Někteří konzervativci a severoirská DUP požadují, aby irská pojistka z dohody úplně vypadla, na to ale Unie podle Nerada nikdy nepřistoupí a možnou dohodu si proto nedokáže představit.

„Hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier je ochoten bavit se o úpravách politické deklarace a vizi budoucích vztahů nebo modelech obchodní spolupráce. Ale u samotné rozvodové smlouvy ovšem moc velká flexibilita ze strany Unie nebude,“ domnívá se někdejší zpravodaj v Bruselu.

Nový návrh Mayové

Vláda bude podle Mayové nadále usilovat o dohodu s Unií, premiérka naopak odmítá odklad brexitu i konání druhého referenda, které by podle ní bylo nebezpečným precedentem a podkopáním demokracie. Premiérka chce zjistit, jak si poslanci představují řešení tzv. irské pojistky, a až poté o ní bude jednat s Unií, a to na základě mandátu od Dolní sněmovny i odborných analýz.

Ve svém projevu Mayová také oznámila, že unijní občané, kteří budou chtít žádat o možnost zůstat po brexitu v Británii, nebudou muset platit původně plánovaný poplatek 65 liber (asi 1900 Kč). „Chceme, aby tu občané Evropské unie mohli zůstat a měli přístup ke všem benefitům, které přináší život ve Velké Británii. Ať už bude rozchod s Unií jakýkoli,“ slíbila před poslanci Mayová.