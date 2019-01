30. března se probudíme a svět bude jiný. Jaký, to teď ale nikdo neví, říká britský novinář Vaughan

„V Česku žiji už víc než polovinu svého života a nikdy jsem nemusel řešit otázku, jestli jsem víc Brit, nebo Čech. Najednou se to stalo tématem, což je ale velmi nepříjemné, protože to vůbec řešit nechci,“ přiznává Vaughan otevřeně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby

Dokonce už doma přišla na přetřes otázka, jestli není cestou požádat o české občanství. „Kdybych ale věděl, že se tím něco vyřeší. Láká mě to, rád bych měl český pas, ale je mi velmi nepříjemné, že to musím řešit pod tlakem,“ dodává.

Nejistota je nepříjemná

Novinář je tady už 28 let (a dva týdny), manželka je Němka a děti tak mají ještě mnohem složitější identitu. Přestože se narodily tady, jsou tak kapku Čechy, Němci i Angličany. Vyjednávání v jeho rodné zemi mu ale teď dělá vrásky na čele.

„Zatím je všechno zcela nepředvídatelné; 30. března se probudíme a svět bude jiný. Mám z toho podobné pocity, jako kdyby se mě někdo zeptal, co bude po smrti. Já osobně bych byl rád, kdyby se nezměnilo nic, nebo se opakovalo referendum a řešení složitých otázek se odložilo.“

Na druhou stranu a realistickým pohledem přiznal, že případné nové referendum by teď dopadlo 50 na 50. „Ale taky možná jinak, protože by nesmírně záleželo na předcházející debatě. Taky si ale umím představit, že by se tato debata dost vyostřila… A ty věty, že musíme respektovat vůli lidu… Demokracie přece funguje podle mnohem složitějších pravidel.“

Unaveni brexitem

Běžní lidé a voliči jsou podle Vaughana už brexitem hodně unavení. „Protože se už skoro dva roky nemluví o ničem jiném, přitom jsou tady důležitější věci k řešení. Ani u nás v rodině se o tom už moc nemluví. Ani ne tak kvůli tomu, že bychom se nechtěli hádat, ale stalo se to tak složitým tématem… Takže většina Britů, a upřímně, i většina politiků se v tom už nevyzná.“

Vyjednávání a novinky kolem brexitu jsou tak překotné, že je už prý málokdo vůbec zvládne sledovat.

„Ale co platilo včera, dnes neplatí… Británie je v neuvěřitelném zmatku a pocitu bezmoci. Zavinili to naši přední politici, kteří nejenže se nedokáží jednoznačně vyjádřit a zároveň vůbec mezi sebou mluvit a říct lidem, co bude dál.“

David Vaughan by to dokonce přirovnal k nějaké hře, která člověka obvykle baví hrát. „Tak by ale přece dospělá demokracie fungovat neměla,“ dodává.