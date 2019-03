Co se může stát po odmítnutí návrhu Mayové? Ve hře je brexit bez dohody i druhé referendum

Dolní sněmovna britského parlamentu v úterý i při druhém hlasování odmítla dohodu o odchodu Spojeného království z EU, což zvyšuje šance na odchod Británie bez dohody. Ve středu 13. března bude Sněmovna o odchodu bez dohody hlasovat, v případě schválení návrhu tak Británie opustí EU 29. března 2019. Brexit bez dohody je považován za nejhorší možnou variantu. PŘEHLEDNĚ Londýn 21:29 12. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Francois Lenoir | Zdroj: Reuters

Panují obavy především z ekonomických dopadů takového vývoje, zejména z výrazného narušení volného pohybu zboží a zdržení plynulého pohybu kamionové dopravy na hranicích. Nejistý by byl osud Britů žijících v zemích EU a také občanů EU v Británii.

Odložení brexitu

Premiérka Mayová 26. února poprvé připustila, že Británie může požádat o krátký odklad termínu odchodu země z EU. Přistoupit k tomu ale chce jen v případě, že britští poslanci odmítnou její brexitovou dohodu i možnost, aby země opustila Unii zcela bez dohody.

O odkladu brexitu by Sněmovna měla hlasovat ve čtvrtek 14. března. Podle šéfa EK Jeana-Claudea Junckera ale pokud Británie požádá o odklad data odchodu, bude muset opustit unii před volbami do Evropského parlamentu vypsanými na 23. až 26. května.

„Pokud Spojené království do té doby Evropskou unii neopustí, bude pro ně právně závazné uspořádání těchto voleb (do EP),“ uvedl Juncker. O brexitu mají šéfové států a vlád ostatních 27 unijních zemí společně hovořit na řádném summitu EU 21. a 22. března.

Britská média ale v lednu informovala s odvoláním na bruselské zdroje, že EU se připravuje na „technické“ odsunutí termínu brexitu přinejmenším do července. Tento krok by případně musely schválit členské státy EU. Britští voliči podle průzkumu krátký odklad termínu podporují, podle Mayové by ale takový scénář současnou patovou situaci nevyřešil.

„Chci zcela jednoznačně říci, že sama o prodloužení lhůty stanovené v článku 50 (Lisabonské smlouvy) nestojím. Naším jediným zájmem by mělo být vyjednání dohody a odchod 29. března,“ řekla premiérka.

Druhé britské referendum

Vyžadovalo by odložení brexitu, neboť na jeho uspořádání už není do 29. března dost času. Vláda Mayové další plebiscit několikrát vyloučila. Vypsání dalšího plebiscitu by museli schválit poslanci a v současné době takový scénář podporu většiny v Dolní sněmovně nemá.

Britští labouristé ale 25. února překvapivě oznámili, že jsou připraveni podpořit snahy o uspořádání druhého referenda o brexitu, pokud parlament odmítne jejich alternativní plán týkající se odchodu země z Evropské unie. Parlament plán labouristů 27. února odmítl.

Vyjednávání s Bruselem

Takový vývoj je nepravděpodobný, neboť Brusel dal opakovaně najevo, že opětovně jednat o dokumentu nehodlá. Mayové se sice podařilo dojednat ústupek ohledně takzvané irské pojistky, která je hlavním sporným bodem brexitové dohody, kritiky dohody to ale neuspokojilo.

Předseda labouristů Jeremy Corbyn v úterý po hlasování avizoval, že hodlá opět předložit Dolní sněmovně k hlasování brexitový návrh své strany, který je podle něj alternativou, jež by mohla v parlamentu najít podporu většiny. Obsahem labouristického návrhu je podle něj „vyjednaná celní unie, přístup na trh a ochrana práv“.

Předčasné volby

I sama Mayová může dojít k závěru, že předčasné volby by byly nejlepším řešením současné situace. Pokud by s takovým návrhem přišla, musely by jej schválit dvě třetiny poslanců Dolní sněmovny. Volby by se mohly konat nejdříve za 25 pracovních dní. Zatím Mayová ale toto řešení vylučuje, lídr opozice Jeremy Corbyn v úterýopět požadoval nové parlamentní volby.

Žádný brexit

Soud EU v prosinci potvrdil, že Británie může jednostranně stáhnout svůj záměr odejít z EU. Současná vláda je ale pevně odhodlána dotáhnout brexit do konce, takže takovému kroku by zřejmě musela předcházet změna kabinetu nebo nové britské referendum o EU.