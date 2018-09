Bude třeba začít znovu od počátku, říká o jednáních o odchodu z unie exministr pro brexit Davis

Vyjednávání o odchodu Británie z Evropské unie mezi premiérkou Theresou Mayovou a Bruselem bude třeba restartovat. BBC to ve středu řekl bývalý britský ministr pro brexit David Davis, který na funkci v červenci rezignoval kvůli nesouhlasu s premiérčiným brexitovým plánem. Londýn 11:58 19. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Exministr pro brexit David Davis. | Foto: Jeff Overs | Zdroj: Reuters

„Myslím, že dospějeme k bodu, kdy (Mayová) nebude moci akceptovat to, co nabízejí, oni nebudou moci akceptovat to, co nabízí ona, a budou to muset nějakým způsobem restartovat,“ řekl bývalý britský hlavní vyjednavač o brexitu.

Premiérka nyní prosazuje návrh dohody, který část její Konzervativní strany kritizuje, neboť podle ní by se Británie dostatečně neodpoutala od struktur unie. Davis tvrdí, že by proti nynějšímu plánu Mayové nehlasoval.

Premiérka po palbou kritiky

Neuralgickým bodem plánu je řešení hraničního režimu mezi Irskou republikou a Severním Irskem, kde v příštím roce bude vnější hranice EU. Návrh Mayové počítá s volným obchodováním se zbožím a zemědělskými produkty i s hranicí bez celních kontrol.

Obě strany chtějí v zásadě zamezit vzniku „tvrdé hranice“ na irském ostrově. Mayová však čelí kritice z různých stran a pozic.

Například unijní vyjednavač o brexitu Michel Barnier nedávno odmítl rozdělení pravidel pro výměnu zboží a služeb, což by podle něj nefungovalo. Britští kritici vládního plánu se zase obávají, že Británie nebude moci dojednávat obchodní dohody s neunijními státy podle svých představ.