ONLINE: Britská vláda mění plány ohledně volného pohybu osob. A premiérův bratr končí ve vládě

Nejasnosti kolem odchodu Velké Británie z Evropské unie pokračují. Vláda premiéra Borise Johnsona si rozmyslela plán ukončit ihned po případném brexitu bez dohody režim volného pohybu pro občany Evropské unie. Povolení k pobytu v Británii budou potřebovat až od roku 2021. Bratr britského premiéra Jo Johnson navíc oznámil, že končí ve vládě i Dolní sněmovně.

Ministryně vnitra Priti Patelová se podle nejnovějšího oznámení vrací k plánu předchozí vlády pro brexit bez dohody.

Všichni občané EU, kteří by se do Velké Británie přistěhovali mezi odchodu z unie a koncem příštího roku, by dostávali tříleté povolení k pobytu. Až po uplynutí zmíněných tří let by museli žádat o pracovní či studijní vízum.

„Po pečlivém zvážení jsme se… dohodli, že občané EU, kteří se sem budou stěhovat po brexitu bez dohody, budou moci získat dočasný imigrační status, dokud nebude na začátku roku 2021 spuštěn nový imigrační systém založený na dovednostech,“ sdělila ve středu Patelová britskému parlamentu.

Bratr britského premiéra Jo Johnson navíc ve čtvrtek oznámil, že končí ve vládě i jako poslanec. Jako důvod uvedl střet mezi loajalitou k rodině a národním zájmem.

