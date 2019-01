Další komplikace pro Mayovou: pokud dohoda o brexitu neprojde, bude mít na plán B jen pár dnů

Britská vláda musí v případě zamítnutí brexitové dohody přijít do tří dnů s jiným řešením. Ve středu o tom rozhodli poslanci. Pro zkrácení původní lhůty, kterou stanovil zákon o brexitu, hlasovala těsná většina. Zákonodárci budou o dohodě o odchodu Velké Británie z Evropské unie rozhodovat příští týden, brexitový plán premiérky Theresy Mayové ale zatím nemá v parlamentu dostatečnou podporu. Londýn 16:50 9. 1. 2019 (Aktualizováno: 17:08 9. 1. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britská premiérka Theresa Mayová | Foto: Toby Melville | Zdroj: Reuters

S dodatkem přišli podle agentury Reuters proevropští poslanci z vládní Konzervativní strany i opoziční labouristé. Ruku pro něj zvedlo 308 poslanců, proti se vyslovilo 297.

Pro ministerskou předsedkyni znamená verdikt parlamentu další významnou komplikaci.

Hlasování o „rozvodové smlouvě“ je naplánováno na 15. ledna. Vláda už ho ale kvůli očekávané porážce jednou odložila a očekává se, že poslanci návrh smlouvy s Bruselem nepodpoří ani tentokrát.

21. ledna

Doposud zákon o odchodu z EU vládě ukládal, že musí poslancům v případě zamítnutí dohody předložit různé alternativy do 21 kalendářních dnů. Během následujících sedmi zasedacích dnů by pak musel kabinet umožnit parlamentu o svém plánu B hlasovat.

Na základě dodatku by tak měla vláda představit plán B parlamentu během tří zasedacích dnů, tedy v pondělí 21. ledna, jelikož v pátek parlament obvykle nezasedá.

Není ovšem jasné, s čím by vláda premiérky Mayové přišla. Jak připomíná ČTK, možnosti jsou různé: od takzvaného neřízeného brexitu (tedy bez dohody), přes vyhlášení předčasných voleb až po předložení nové verze dohody parlamentu.

Podle listu The Guardian se předpokládalo, že Mayová by tak jako tak nevyužila třítýdenní lhůty a své představy o dalším vývoji by představila relativně brzy po zamítnutí dohody. Zároveň by se ale zřejmě podle levicového listu snažila oddálit hlasování o navržené alternativě, aby mohla kupříkladu vyjednat další ústupky s představiteli EU.

Nedůvěra vládě?

Už v prosinci poslanci schválili jiný dodatek, který stejně jako ten středeční navrhl konzervativní poslanec Dominic Grieve. Na základě tohoto dodatku bude moci parlament navrhnout po vyjádření vlády svůj vlastní alternativní brexitový plán.

Mluvčí britské vlády zprávu listu The Guardian prakticky potvrdil, když řekl, že kabinet má v případě odmítnutí dohody v úmyslu „reagovat rychle, aby poskytl jistotu na cestě kupředu“.

Opoziční labouristé uvedli, že pokud parlament příští úterý brexitovou dohodu odmítne, předloží okamžitě návrh na vyslovení nedůvěry vládě.