Překážkou při návratu do Česka po brexitu bude i přístup společnosti k lidem, říká Torák

Rada vlády pro romské záležitosti ve spolupráci s týmem ombudsmanky sestavily příručku pro české občany, kteří se budou chtít nebo muset po brexitu vrátit do Česka. V této situaci se můžou ocitnout i Romové, mnohdy po letech života ve Velké Británii, upozorňuje Petr Torák, který se na přípravě příručky podílel. Ve východoanglickém městě Peterborough řídí charitativní organizaci Compass, která pomáhá zejména tamním českým a slovenským Romům. Peterborough (Velká Británie) 12:03 28. března 2019

Jaký je hlavní účel dokumentu?

Má za cíl poradit nebo pomoci Čechům, kteří se chtějí vrátit, aby věděli, jak zaregistrovat děti do školy, kde si najít práci, jakým způsobem si vyřídit třeba sociální podporu, důchod a další záležitosti, okamžitě poté, co přijedou do České republiky. Zároveň jim poradí, co si musí obstarat předtím, než vůbec opustí Británii. To se týká výpisů ze škol, potvrzení o placení daní a zdravotního pojištění a dalších záležitostí.

Je to taková praktická kuchařka.

Určitě, je to přesný návod na to, co udělat před odjezdem a co po příjezdu do České republiky. (Celou příručku najdete dole pod textem, pozn. red.)

Na co se nejčastěji ptají zájemci o návrat do České republiky? A ptají se už teď?

Hlavně na oblast školství. Ptají se, kde a jak zaregistrovat dítě do školy. V Británii je trochu jiný systém vzdělávání, dítě začíná chodit do školy už od čtyř let. Ptají se, do jakého ročníku dítě nastoupí. Dále pak, pokud nemají dům nebo byt v České republice, se ptají, jakým způsobem si vyřídit bydlení a kde, jestli mohou byt dostat od státu nebo si ho musí soukromě najít a jestli jim stát případně pomůže, než začnou pracovat, s placením nájmu, to jsou hlavní oblasti. A samozřejmě další je práce - kde jsou volná místa, jak si najít práci a co je potřeba přinést s sebou.

Stovky lidí

Můžou to všechno začít vyřizovat až po termínu brexitu?

Všechny tyto věci jsou v naší příručce, které je volně dostupná a můžou si to vyřizovat už nyní. Všichni, kteří přemýšlejí o návratu, mohou sbírat všechny dokumenty ve Velké Británii a zároveň se obracet na příslušné úřady v České republice a začít si vyřizovat to, co potřebují.

Když to udělají před termínem brexitu a po něm, je v tom nějaký zásadní rozdíl?

Ne, nebude tam žádný rozdíl, proces bude stejný, ať bude dohoda nebo nebude, můžou to udělat i po 29. březnu. (Pozn. red.: rozhovor vznikl v době, kdy nebyla známa data případného odkladu.)

Jak velký počet lidí by se asi tak chtěl a mohl vrátit do Česka?

To je strašně těžká otázka. Já to samozřejmě mohu říct pouze za Peterborough a za komunitu, se kterou pracuji. Myslím, že to budou řádově stovky lidí, ale samozřejmě dalších několik stovek lidí nebudou moci zůstat ve Velké Británii, protože nebudou splňovat podmínky.

Kontakty na úřady

Kde očekáváte největší překážky při jejich návratech?

Myslím si, že největší dopad to bude mít na bydlení. Lidé budou hledat bydlení, tam, kde bydleli předtím, nebo někde jinde, kde bude práce. To bude určitě velký problém. Zároveň si myslím, že překážkou bude i přístup společnosti k nim samým. V Británii jsou zvyklí na to, že lidé neřeší, jestli jsou z jiného etnika, jaká je jejich sexualita nebo jakou mají barvu vlasů. Myslím si, že když přijedou sem, začnou cítit znovu rozdílné chování, rozdílný přístup lidí.

Kam se můžou obrátit pro radu, ať už v Británii nebo tady v České republice?

V Británii je spousta spolků, organizací a charit, jako je třeba charita, kterou vedu já, Compass. Ty rády pomůžou a poradí, co je třeba zařídit předem. Dále je tam samozřejmě české velvyslanectví v Londýně a (česká zastoupení) v jiných městech, ale také úřady, které spolupracují s Českou republikou. Zároveň, když potom přijedou do Česka a budou mít stížnost, bude jim pomáhat Úřad ombudsmanky. Ten to dělá už nyní. I sociální pracovníci budou určitě připraveni na případy lidí, kteří se z Británie budou vracet.

A na koho se mají obracet v praktických věcech? Jaké jsou jiné cesty než přes úřad ombudsmanky?

V dokumentu najdou kontaktní údaje na úřady, které mohou pomoci. Na správu sociálního zabezpečení, úřad práce, ministerstva a další úřady, které by mohly případně pomoci. Vím o místních komunitních centrech v každém městě, která určitě ráda pomohou, ale zároveň, pokud budou příchozí nějaké informace potřebovat, vždy se můžou obrátit i na nás v Peterborough a i my jim rádi poradíme, na koho se obrátit v České republice.

Příručka, která má pomoci českým občanům vracejícím se po brexitu do vlasti: