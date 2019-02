‚Pozoruji, jak se celá země řítí do propasti.‘ Evropané žijící v Británii se obávají brexitu

Julia namarkovala útratu a přináší účtenku. Kromě ceny je na ní výrazný nápis: Zastavte brexit, tady vás obsloužili přistěhovalci. Jedním z těchto z nich je i Rudy, majitel italského bistra Cuore.

„Ano, ten imigrant jsem já. A nestydím se za to. Žiju tady 22 let a vždycky jsem tvrdě pracoval. Teď se můj život tady zásadně mění a já, stejně jako ostatní Evropané, jsem neměl šanci se k tomu nijak vyjádřit. Toto je můj malý maličký protest,“ vysvětluje Radiožurnálu.

Jak říká, bez imigrantů se Velká Británie neobejde. Bez nich by přinejmenším nebyla velká. Politiku prý ve svém italském bistru v Londýně sleduje velmi pečlivě.

„Obyčejně jsem optimista, ale v tomto případě to prostě nejde. Pozoruji, jak se celá země řítí do propasti. Nikdo neví, co bude za týden. Politiku sleduju opravdu pečlivě, protože se mě bytostně dotýká. Jsem z toho smutný, naštvaný, ale nemůžu s tím vůbec nic dělat. Je to nesmírně frustrující.“

Nevím, co se mnou bude

Zaměstnankyně bistra Julia přijela z italského Milána před rokem. Jak říká, je v Londýně na zkušené.

„Vůbec nevím, co se mnou bude. Netuším. Přijela jsem si sem splnit svůj sen, pracovat jako modelka. Abych si přivydělala, pracuji tady v bistru. Když nebudu moci zůstat, půjdu jinak do Evropy,“ popsala Julia.

O odchodu ze Spojeného království přemýšlí i majitel bistra Rudy. V jeho případě je ale rozhodování mnohem složitější.

„Zvažuji, že odejdu. Smůla ale je, že tohle je úplně nový obchod, kompletně nově vybavený, všechno jsem asi rok před referendem přivezl z Itálie. A co teď s tím mám dělat? Cena už teď klesla,“ děsí se Rudy.

Podle Rudyho se za poslední dva tři roky vztah k přistěhovalcům v Británii výrazně změnil. Za 22 let, co v království žije, prý neviděl tolik ignorance, rasismu a netolerance… na obchodech, které provozují cizinci, se prý dokonce objevují nápisy: imigranti, běžte domů.

„Jsme všichni stejní, to jsem se naučil tady v Londýně. Že je jedno, jestli jsi černý nebo modrý, muslim nebo katolík a teď už to najednou neplatí?“