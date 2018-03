Výbor pro brexit: Británie by měla zvážit prodloužení procesu odchodu z Evropské unie

Británie by měla zvážit omezené prodloužení procesu odchodu země z Evropské unie, pokud to bude zapotřebí k dojednání podrobností o budoucích vztazích Londýna s EU. Podle agentury Reuters to ve své zprávě v neděli uvedl parlamentní výbor pro brexit.

