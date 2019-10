Vlajky EU, billboardy či karikatury Johnsona. V Londýně protestují zastánci členství v unii

Přesnější informace o počtu účastníků nejsou k dispozici.

„Neposkytujeme odhady počtu, protože je to taková nepřesná věda. Nicméně, je poctivé říct, že trasa průvodu je nyní velmi přeplněná,“ napsala londýnská policie na twitteru.

Agentura Reuters uvedla, že v době, kdy již začátek průvodu dorazil před parlament, čekaly ještě tisíce lidí v Hyde Parku na to, aby mohly vyrazit na pochod.

Po více než třech letech složitých jednání stále není jisté, jak a kdy brexit nastane. Premiér Boris Johnson se snažil o schválení nové rozvodové dohody s EU, ale parlament její přijetí v sobotu přinejmenším odložil.

Tehdy volit nemohli

Jeden z organizátorů pochodu James McGrory před protesty uvedl, že vláda by měla věnovat pozornost hněvu zastánců členství v EU a uspořádat nové referendum. Nová dohoda se podle něj nepodobá tomu, co bylo lidem slíbeno, takže by si veřejnost zasloužila novou možnost, aby se k tomu vyjádřila.

Nálada protestujících se pohybuje od hněvu k zoufalství, uvedly agentury. Jsou mezi nimi i mladí lidé, kteří nemohli hlasovat v době referenda v roce 2016 a označují boj za další hlasování za určující politickou událost svého života.

„Jsem naštvaná, že nás neposlouchají. Téměř všechny průzkumy ukazují, že lidé nyní chtějí zůstat v EU,“ řekla agentuře Reuters šestapadesátiletá Hannah Bartonová ze střední Anglie zahalená do vlajky EU.

Otrávenost z brexitu

Někteří demonstranti dorazili v komplikovaných kostýmech, jedna ze skupin byla oblečena jako ovoce a zelenina. Kromě vlajek EU a transparentů s různými nápisy proti brexitu, z nichž některé byly ukázkou suchého britského humoru, si demonstranti přinesli i figurky zesměšňující politiky, jako Johnsona a jeho poradce Dominika Cummingse. V jednu chvíli také shromáždění začalo zpívat hymnu EU, Ódu na radost.

Organizátoři jsou přesvědčeni, že dnešní demonstrace bude počtem účastníků podobná březnovému shromáždění, kterého se podle nich zúčastnil jeden milion lidí. Protest takové velikosti by patřil mezi největší v Británii.

V referendu v roce 2016 odchod Británie z EU podpořilo 17,4 milionu hlasujících, tedy 52 procent. V EU si přálo zůstat 16,1 milionu hlasujících. Některé průzkumy veřejného mínění ukazují mírný přesun k zastáncům členství v EU, není ale patrná přesvědčivá změna postojů. Mnoho voličů uvádí, že jsou z brexitu stále více otrávení.