Britové jsou z brexitu zklamaní, ukázal průzkum. Johnsonovy sliby o prosperitě zůstávají nenaplněny

Od vystoupení Británie z Evropské unie uplynuly na Nový rok tři roky. Podle slibu zastánců brexitu měl odchod z EU nastartovat éru britské prosperity a nových možností. O tom, že se to podařilo, je ale přesvědčena jen velmi malá část britské společnosti. Vyplývá to z nového průzkumu veřejného mínění, který byl v úterý zveřejněn. Od stálého zpravodaje Londýn 17:39 2. ledna 2024

Průzkum vypracovala před koncem roku britsko-americká agentura Opinium a vyplývá z něj, že jenom jeden z deseti Britů se domnívá, že odchod z EU zlepšil jeho ekonomickou situaci. Negativně vnímá brexit 35 procent lidí a zbytek dotázaných nemá dopady odchodu z EU jasný názor.

Jedním z velkých témat při brexitové kampani bylo zdravotnictví. Hlavní tvář této kampaně byl bývalý britský premiér Boris Johnson, který sliboval, že namísto plateb do EU půjde každý týden do britského zdravotnictví o 350 milionů liber navíc.

Tento argument měl nezpochybnitelný vliv na nemalou část voličů a velmi pravděpodobně mohl i celé volby rozhodnout. Dnes se ovšem domnívá pouze devět procent dotázaných, že odchod země z EU britskému zdravotnictví pomohl.

Nejedná se ovšem o nic nového, protože podobné výsledky se při průzkumech veřejného mínění opakují již přes dva roky. Například poslední vysoce reprezentativní průzkum z loňského července ukázal, že 57 procent oslovených považuje brexit za chybné rozhodnutí.

Brexit a letošní volby

Podle mnohých politologů ale nehraje vnímání brexitu v britských volbách natolik zásadní roli. Zejména v těch posledních v roce 2019 vyhrál Boris Johnson velmi přesvědčivě s heslem „Dokončeme brexit“ ve chvíli, kdy byl odchod z EU několikrát odložen a lidé chtěli mít tuto epizodu britské zahraniční politiky už „z krku“.

Přestože Britové vnímají brexit dlouhodobě negativně, není v britském politickém diskurzu žádná větší strana, která by otevřeně mluvila o návratu do EU. Jediní labouristé, kteří mají velkou šanci letošní volby vyhrát, hovoří o nutnosti prohloubit britsko-unijní vztahy. Návrat do EU tak pro britské politiky zůstává nadále tabu.