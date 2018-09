Do brexitu zbývá půl roku: dohoda o odchodu v nedohlednu, hlasy za nové referendum sílí

Zbývá přesně šest měsíců a dohoda je v nedohlednu – taková je aktuálně situace před brexitem. Nedávný summit Evropské unie v Salzburgu odmítl plán britské vlády na podmínky vystoupení Spojeného království z unie. Britská premiérka Theresa Mayová stále častěji mluví o tom, že odchod bez dohody je lepší než špatná dohoda o brexitu. A tato slova se teď v Británii ozývají stále častěji. Od stálého zpravodaje Londýn 21:45 29. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brexit (ilustrační foto) | Foto: Reuters

Podle průzkumu veřejného mínění, který si nechala udělat televize SkyNews, se 78 procent Britů domnívá, že vláda jedná o brexitu špatně. Roste také počet příznivců druhého referenda. K této myšlence se podle agentury YouGov přiklání už polovina voličů.

„Představte si, že si dvě starší dámy odhlasují, že půjdou do kina. Tam ale zjistí, že jediné dva filmy, které právě hrají, jsou Texaský masakr motorovou pilou a Takoví normální zabijáci. Sice si odhlasovali návštěvu kina, ale co myslíte, že udělají?“ říká Alastair Pearson, jeden z lídrů kampaně za nové referendum Our future, our choice.

Myšlenku druhého hlasování podpořil i sjezd nejsilnější britské opoziční Labouristické strany, pokud se jí nepodaří vyvolat předčasné parlamentní volby a převzít otěže vyjednávání s Bruselem.

O čem konkrétně by se hlasovalo, není zatím jasné. Labouristé navrhují, že by měla být ve hře i možnost setrvání v Evropské unii.

„Nejde o nějaké popření prvního referenda. Dnes jsou lidé mnohem lépe informovaní než před dvěma roky. Vědí, jaké důsledky bude brexit opravdu mít. A lidé by měli mít právo rozhodnout, jaký brexit chtějí a jestli vůbec brexit chtějí. To rozhdnutí musí udělat občané – ne politici ve Westminsteru,“ řekl Radiožurnálu šéf kampaně za nové referendum Open Britain James McGrory.

Vláda ale myšlenu druhého referenda kategoricky odmítá.