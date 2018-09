Pokud unie nesleví z nároků ohledně Severního Irska, dojde k tvrdému brexitu, varuje britský ministr

Velká Británie i Evropská unie se chtějí vyhnout standardnímu typu hranic, které jsou na okrajích unie. Není ale jasné, jak to udělat, když Británie chce vystoupit z unijního jednotného trhu a trvá na vlastní celní a obchodní politice.

Británie by měla uspořádat další referendum o brexitu, řekl Babiš pro BBC Číst článek

Evropská unie už v Británii navrhla pojistku, díky které by Severní Irsko zůstalo na evropském jednotném trhu. Britské straně se ale tento návrh nelíbí.

Lídři Evropské unie se snažili na britskou premiérku vyvinout tlak na neformálním evropském summitu v Salcburku. Sedmadvacítka požaduje, aby přišla s řešením nejpozději do listopadu.

Spojené království musí z Evropské unie odejít do 29. března příštího roku. S plynoucím časem je stále pravděpodobnější takzvaný tvrdý brexit - tedy odchod Británie z unie bez dohod. Londýn proto už vypracoval i plán, který má na tuto možnost připravit britské firmy i občany.

Brexit

Brexit se s postupujícím časem dostává do konečné fáze, připomněl už před začátkem salcburských diskusí předseda Evropské rady Donald Tusk. Klíčové je, zda se vyjednavačům obou stran podaří dostatečně včas uzavřít „rozvodovou dohodu“, tedy domluvit podmínky samotného vystoupení Británie.

Bude třeba začít znovu od počátku, říká o jednáních o odchodu z unie exministr pro brexit Davis Číst článek

V mnoha oblastech jsou už jednání u konce, i zde však podle ČTK platí, že pokud není domluveno všechno, není domluveno nic. Jako kámen úrazu se ukázala - a přes pozitivní atmosféru salcburských diskusí - zůstala právě otázka režimu na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem.

Zásadní posun v rozhovorech žádá unie právě v nadcházejícím měsíci tak, aby byla dohoda v zásadě jasná na řádném summitu Evropské unie po polovině října. Pokud to tak bude, svolá Tusk na 17. a 18. listopadu mimořádný summit, který by takovou dohodu finálně potvrdil. Umožnilo by to její ratifikaci včas tak, aby platila ve chvíli, kdy Británie unii koncem března skutečně opustí.

Pokud se to nepodaří, a podle Tuska i britské premiérky Theresy Mayové, je to stále možná varianta vývoje, „vypadne“ Británie z EU bez jakékoliv dohody. Platit nebudou už domluvené věci jako je přechodné období, finanční vyrovnání či zajištění práv občanů unie v zemi po brexitu. A složitější budou z pochopitelných důvodů i konkrétní jednání o budoucí podobě vzájemných vztahů.