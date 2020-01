‚Chtěl bych Skotsko v Unii.‘ Brexit vyvolal další vlnu podpory referenda o skotské nezávislosti

Spojené království opustí Evropskou unii v pátek o půlnoci českého a tedy i bruselského času. V Anglii, kde lidé hlasovali pro odchod z Unie, se na některých místech bude slavit. To Skotové z blížící se půlnoci zase takovou radost nemají. Brexit tam dokonce vyvolal další vlnu podpory referenda o skotské nezávislosti. Edinburgh 8:35 31. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlajky, Skotsko, Velká Británie, referendum, brexit | Foto: Viktor Daněk

„Skotové hlasovali pro setrvání v Evropské unii a v posledním skotském referendu o nezávislosti Skotsku ostatní slibovali, že setrvání ve Spojeném království jim zajistí také setrvání v EU. Ale teď o pět let později vidíme, že tyto sliby nebyly pravdivé a že byly porušeny. Skotové proto chtějí zůstat v Evropské unii a způsob jak toho dosáhnout, je být samostatní,“ vysvětluje Andrew Wilson z organizace All Under One Banner, tedy Všichni pod jednou vlajkou.

Nezisková společnost, jejíž je členem, organizuje ve skotských městech průvody a demonstrace za nové referendum o nezávislosti. Samotný Andrew má o budoucnosti Skotska po odchodu z Velké Británie celkem jasno.

„Osobně bych rád viděl Skotsko za pět let jako malou mírumilovnou zemi inspirovanou skandinávskými státy, která je smířená se sebou i se svými sousedy a naplňuje potřeby svých občanů,“ říká Andrew Wilson.

Skandinávské země jsou podle něj Skotsku velmi blízké a po odpojení od Británie by s nimi region mohl navázat ještě užší vztahy než doposud. Součástí skotské nezávislé budoucnosti by podle něj mělo být také členství v Evropské unii. A právě z toho, zda by se Skotsko skutečně stalo členem Unie, má už delší dobu strach paní Jane.

Libra nebo euro

„Problém je v tom, že nevíme, jestli v té Evropské unii určitě budeme. Jestli třeba Španělsko bude souhlasit s tím, abychom v ní byli. Mají také regiony, které chtějí samostatnost, a tak se jim to nemusí líbit, že my jsme si ji vydobyli. A když se do ní dostaneme, tak budeme muset přijmout euro. A to se lidem nebude líbit, tady mají rádi libru,“ obává se paní Jane.

I přes to, že je z odchodu z Evropské unie velmi zklamaná, by paní Jane raději vsadila na jistotu a z Velké Británie neodcházela. Hrozbu nepřijetí Skotska do Unie Andrew Wilson nepovažuje za podloženou.

„Já osobně bych chtěl Skotsko v Unii vidět a jsem přesvědčen, že nenarazíme při opětovném vstupu do Unie na potíže,“ říká Andrew Wilson.

Španělsko podle něj Skotsko nezablokuje, pokud ze Spojeného království odejde legálně a v souladu s ústavou. K tomu ale potřebuje skotská premiérka souhlas britské vlády. Ten premiér Boris Johnson zatím odmítá vydat. Region podle něj už rozhodl při předchozím referendu v roce 2014.