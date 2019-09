Sněmovna lordů schválila zákon zakazující brexit bez dohody, chybí již jen souhlas královny

Horní sněmovna britského parlamentu v pátek schválila návrh zákona, jehož cílem je zabránit odchodu Británie z Evropské unie bez dohody. Zbývá tak již jen poslední krok legislativního procesu - souhlas královny Alžběty II. Podle agentury Reuters by jej panovnice mohla udělit již v pondělí. Londýn 17:20 6. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sněmovna lordů britského parlamentu. | Foto: Victoria Jones | Zdroj: Reuters

Podle návrhu zákona by musel premiér požádat o tříměsíční odklad brexitu, pokud by se mu nepodařilo vyjednat do 19. října brexitovou dohodu s Bruselem či přimět parlament, aby s odchodem z Evropské unie bez dohody souhlasil.

Návrh zákona v pátek Sněmovna lordů schválila bez formálního hlasování. Vláda již ve čtvrtek avizovala, že přijetí normy nehodlá oproti původnímu očekávání blokovat.

Sněmovna lordů návrh schválila bez dalších dodatků, což znamená, že o něm již znovu nebude muset znovu rozhodovat dolní komora britského parlamentu, píše deník Guardian. Zákonem se stane, jakmile souhlas udělí i královna Alžběta II., což by se mělo stát v pondělí. Původně se očekávalo, že v případě změn v textu, by poslanci o návrhu znovu hlasovali v pondělí před začátkem nucené parlamentní přestávky.

Johnsonova kritika

Dolní komora parlamentu návrh zákona proti brexitu bez dohody schválila ve středu s jedním pozměňovacím návrhem, jehož autorem je poslanec Stephen Kinnock a který do hry vrací brexitovou dohodu bývalé premiérky Theresy Mayové, a to ve verzi předložené po jednáních s opozičními labouristy v dubnu a v květnu letošního roku.

Pokud bude muset premiér požádat o odklad termínu brexitu na 31. ledna příštího roku, bude o něj Brusel na základě Kinnockova dodatku žádat ve snaze o schválení dohody expremiérky Mayové. Nebude tedy žádat EU o odklad, aniž by uvedl jasný důvod.

Premiér Boris Johnson zákon, který dnes prošel Sněmovnou lordů, ostře kritizuje. Podle něj zcela podkopal vyjednávací pozici Spojeného království v Bruselu. Ve čtvrtek předseda britské vlády řekl, že by byl raději „mrtvý v příkopu“, než aby požádal o další odklad brexitu. Nyní usiluje o vypsání předčasných voleb v termínu před koncem října, opozice mu v tom ale hodlá při pondělním hlasování Dolní sněmovny již podruhé zabránit.