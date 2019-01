Britský tisk: V parlamentu se chystá návrh pro odklad brexitu, připravují ho labouristé

Vedení opozičních labouristů zvažuje podporu návrhu zákona, který má britskou premiérku Theresu Mayovou přimět k žádosti o odklad odchodu Británie z Evropské unie, pokud do konce února neprosadí v dolní komoře parlamentu dohodu o brexitu. Napsal to list The Guardian. Mayová má v pondělí poslancům předložit takzvaný plán B, tedy návrh dalšího postupu po úterním zamítnutí dohody, kterou vláda původně s unií vyjednala.

