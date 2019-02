Prouza o brexitu: Bolet to bude všechny. Teď jde o to, co nejvíc minimalizovat škody

Vyjednávání o brexitu je ve slepé uličce. Myslí si to i bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza, který je dnes prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu. „Brexit je velké téma, ale hlavně pro Brity, protože si odhlasovali něco, co neumějí vyřešit,“ řekl v pořadu Interview Plus. „Bolet to bude všechny, Teď jde o to, co nejvíc minimalizovat škody,“ dodal. INTERVIEW PLUS Praha 7:00 2. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu a někdejší státní tajemník pro evropské záležitosti | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Byla to britská vláda, která v prosinci 2017 řekla, že nechce obnovu hranic na irském ostrově. „Sami přišli s návrhem, jak to udělat, ale tato dohoda padla a od té doby není nic nového. Pokud někdo dohodu zruší, je jeho úlohou přijít s něčím novým,“ vysvětluje.

„Britští poslanci teď své vládě a premiérce říkají: běž a vymysli neexistujícího jednorožce, pak musíš všechny přesvědčit, že to zvíře je životaschopné, pak se vrať a my si pak teprve rozmyslíme, jestli nám to bude vůbec stačit,“ vypodobňuje současnou situaci.

‚Odhlasovali si, že nenabourají‘

Podle prohlášení Theresy Mayové z tohoto týdne se Velká Británie chystá obnovit jednání se státy Evropské unie. „Debatu má smysl vést, až když přijde s novými, konkrétními body. Ale co jsem zatím v britském parlamentu viděl, je podobné, jako když jedete v noci, za deště po dálnici 200 kilometrů za hodinu a ještě pod vlivem alkoholu a vaše posádka vozu si pak odhlasuje, že se nenabouráte,“ myslí si.

Pokud se Velká Británie s EU domluví, tak všem zbydou skoro dva roky na řešení sporných otázek. „My se vlastně dohodli, ale premiérka to nebyla schopna protlačit svým parlamentem. Bojím se, že i po poslední debatě jen všichni víme, co Britové nechtějí. Ani o krůček jsme ale nepostoupili v tom podstatném, tedy co vlastně chtějí,“ tvrdí.

Prouza z patového stavu viní Mayovou, protože ona nezvala politiky všech stran na jednání a rok a půl jim neříkala, jak je složité provázanou ekonomiku země odpoutat od EU. „A pak je ani nedokázala přesvědčit, že žádná jiná alternativa už prostě není,“ doplňuje.

Výbušné Irsko

Celý brexit teď podle všeho stojí na irské otázce. „Pro Brity i Iry to je ale nesmírně citlivé téma. V ostrovních diskusích pak stále dominuje Boris Johnson, který v kampani o referendu lidem lhal. Jeho slova jsou ale stále brána jako ta správná a možná alternativa vyjednané dohody,“ soudí.

Poslancům Spojeného království teď nejvíc vadí propojenost Británie s EU prostřednictvím Irska, které by mělo zůstat součástí EU i celní unie. Podle Prouzy existují dvě řešení.

„Buď je tady varianta fyzické hranice mezi Severním Irskem a Irskem, což de facto znamená zrušení Velkopáteční dohody, která drží smír. Druhou možností je, že Severní Irsko bude součástí celní unie se zbytkem Evropy. Toť vše,“ odpovídá.

Něco mezi vlastně ani možné není. Proč? „Musíte mít někde nakreslenou hranici, kde můžete fyzicky zkontrolovat, jestli zboží, které může mířit kamkoli do EU, splňuje všechny potřebné parametry. To ani jinak nejde,“ vysvětluje Prouza.

Prouza se byl o stavu názorů v Irsku přesvědčit i osobně. „Nám to přijde nepochopitelné, ale já si už dokážu představit, a vysvětlovali mi to místní, že když se tady postaví nějaký pohraničník, tak je do dvou dnů mrtvý. Emoce jsou ukryty jen velmi nízko pod povrchem a jsou v relativním klidu jen proto, že spousta evropských peněž financuje rozvoj jejich velmi chudých oblastí. Co ale bude, když teď v severoirské části vypadnou? Každopádně, i to je další problém a důsledek brexitu,“ dodává prezident svazu.

