Britští poslanci požadují zveřejnění dokumentů o tvrdém brexitu, pro vládu je jejich rozhodnutí závazné

Dolní komora britského parlamentu v pondělí schválila usnesení, kterým se dožaduje zveřejnění všech plánů současné vlády ke scénáři brexitu bez dohody. Poslanci dále žádají publikaci komunikace mezi vládními pracovníky, která se týká rozhodnutí přerušit na několik nadcházejících týdnů zasedání parlamentu. Podle agentury Reuters je krok Dolní sněmovny pro vládu závazný.

Hlasování o tomto usnesení přineslo vládě premiéra Borise Johnsona už pátou porážku, když opatření podpořilo 311 zákonodárců, zatímco proti jich bylo jen 302.

Poslanci tak uložili vládě do dvou dnů předložit aktuální materiály vypracované v rámci Operation Yellowhammer (Operace strnad), což je označení pro plánování kolem scénáře brexitu bez dohody. Zákonodárci žádají všechny analýzy vytvořené od 23. července, tedy od nástupu Johnsona do premiérské funkce.

Britská vláda podle deníku Financial Times část těchto materiálů plánovala zveřejnit minulý týden, nakonec si to ale rozmyslela. Johnson a jeho kolegové z kabinetu trvají na tom, že dopady brexitu bez dohody by pro Brity nebyly příliš dramatické, britská média ale opakovaně informují o pesimistických interních analýzách. Podle srpnových zjištění listu The Sunday Times by Británie mohla čelit nedostatku potravin, léků i paliva.

Členové Dolní sněmovny dále chtějí, aby vláda odhalila pozadí svého rozhodnutí přerušit od tohoto týdne až do 14. října zasedání parlamentu. Poslancům má být předána korespondence klíčových vládních poradců na toto téma, a to opět do středy. Řada politiků vládu obviňuje z toho, že parlamentní přestávku nařídila ve snaze zabránit zákonodárcům, aby zasahovali do brexitového procesu.

Podle deníku The Guardian se nicméně nejeví jako pravděpodobné, že by vláda přání poslanců vyhověla. Záležitost komplikuje i to, že od úterka už parlament nebude zasedat.

Mluvčí kabinetu v reakci na rozhodnutí Dolní sněmovny uvedl, že vláda hodlá zveřejňovat „přiměřené informace“, aktuální požadavek ale považuje za „nepřiměřený a bezprecedentní“. „Zvážíme důsledky tohoto hlasování a v patřičném čase na něj odpovíme,“ uvádí oficiální prohlášení.