Sýrárna Ballylisk of Armagh sídlí v průmyslové zóně na okraji malého města Portadown. Nedaleko hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou. Je to nevelká rodinná firma, její výrobky však znají labužníci v obou částech ostrova.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Divoký brexit je velkým rizikem, říká majitel sýrárny v Severním Irsku. Bojí se ztráty zákazníků. Na místě natáčel zpravodaj Jaromír Marek

„Premiérův krok ve mně vyvolává vážné obavy. Divoký brexit představuje pro malé firmy, jako jsme my, velké riziko. Značnou část produkce vyvážíme přes hranici. Kdybychom měli po brexitu obchodovat podle pravidel Světové obchodní organizace, náš vývoz by se zdražil. A to by pro nás byla katastrofa,“ vysvětluje své obavy Dean Wright, který sýrárnu založil a vede ji spolu se svým bratrem.

Více než polovina produkce putuje do Irské republiky, hlavně do Dublinu, kde výrobky z mléka jejich krav, zásobují i jednu z dublinských michelinských restaurací. Teď se bojí, že o zákazníky v Irské republice mohou přijít.

„Hranice musí zůstat otevřená. Pro lidi, pro zboží. Nikdo se nechce vracet zpět, do doby, kdy bylo hůř než dnes. Irská republika je největší trh na tomto ostrově. Snažíme se hledat odbytiště i v Británii, to je teď naše strategie na letošní rok. Ale Irsko je nejbližší trh. Vyvážet přes moře třeba do Anglie už je přece jen složitější,“ přibližuje Wright.

‚Boris přestal jednat v rukavičkách.‘ Zablokování parlamentu vyvolalo podle britského tisku rozhořčení Číst článek

Právě takzvaná irská pojistka, tedy mechanismus, který má zabránit návratu pevné hranice na Irský ostrov po brexitu, byla důvodem, proč britský parlament rozvodovou smlouvu opakovaně zamítl. Odstranění pojistky požaduje i premiér Boris Johsnon.

Obyvatelé Severního Irska mají jasno: hranice se nesmí zavřít. Kvůli byznysu i kvůli složité historii.

„Do Londýna je to odtud daleko a z Londýna sem ještě dál. Mám pocit, že náš osud tam nikoho příliš nezajímá. Ale i my jsme součást Spojeného království. Divoký brexit by přinesl jen škody. Farmáři, drobní podnikání i jejich rodiny, to vše je teď v Severním Irsku v ohrožení. Ta nejistota je obrovská,“ shrnuje Wright.