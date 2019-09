‚Nechtěl jsem být odříznutý od Evropy.‘ Češka i její anglický manžel se kvůli brexitu stěhují do Brna

Boris Johnson míří v pondělí do Štrasburku, kde se sejde s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem. Britský premiér tvrdí, že v jednání o nové smlouvě udělaly obě strany významný pokrok. Unie to ale odmítla. Otázka, jaký brexit bude, zůstává stále nezodpovězena. Nejistota je jedním z důvodů, proč Británii opustilo už přes 150 tisíc unijních občanů. Mezi ně patří i vysokoškolští profesoři Češka Marta a Angličan Matthew z Birminghamu. Birmingham 8:13 16. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marta Filipová a Matthew Rampley v Birminghamu | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

„Za rozhodnutím odejít z Británie do České republiky bylo několik věcí, ale hlavně asi brexit, protože nás docela ohrožuje v pracovním životě. Takže jsme se rozhodli – v mém případě – vrátit se do Brna. Rodina cestuje se mnou a v září budeme fungovat v Brně,“ popsala Radiožurnálu Marta Filipová.

Zpravodaj Radiožurnálu ve Velké Británii se s ní setkal v Birminghamu krátce předtím, než ona a její rodina dali městu sbohem.

Zpravodaj Radiožurnálu ve Velké Británii se s ní setkal v Birminghamu krátce předtím, než ona a její rodina dali městu sbohem.

V Británii žila Martina Filipová 15 let. „Teď se mě někdo ptal ‚Jé, vy se stěhujete zpátky domů‘ a já jsem se tak zarazila, protože jsem si říkala ‚Doma jsem tady v Anglii‘. Život máme tady spokojený, pěkný, děti se tady narodily, takže opravdu mě nikdy nenapadlo, že bychom se stěhovali zpátky do České republiky,“ vysvětlovala Marta Filipová.

Do Brna se stěhuje i její manžel Matthew Rampley. Až dosud učili oba na univerzitě v Birminghamu. Teď ji vymění za brněnskou Masarykovu univerzitu.

Na život v moravské metropoli se prý profesor Rampley těší. „Brno znám a opravdu se mi líbí. Velikost města mi přijde ideální. V centru dojdete všude pěšky, což je skvělé. A vím, že celková kvalita života v Brně je vynikající. Brexit ve mně vyvolává obavy. Z osobního i profesního hlediska jsem nechtěl být odříznut od Evropy. A ano, jde i o finanční hledisko. Máme výzkumný grant a ten může po brexitu lehce zmizet,“ vysvětlil profesor Rampley.

Na Masarykově univerzitě bude profesor Rampley učit anglicky, především zahraniční studenty. Na češtině ale pilně pracuje. „Pro mě je český jazyk těžký, ale zkusím to a budu zlepšovat svoji češtinu. Česky čtu, ale mluvit je něco jiného. To musím opakovat. Nebude to lehké, to vím, ale bude to výzva,“ řekl slušnou češtinou novopečený profesor Masarykovy univerzity Matthew Rampley.