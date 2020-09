‚Ochrana, záchranná síť, pojistka.‘ Britští poslanci schválili kontroverzní návrh zákona o vnitřním trhu

Dolní komora britského parlamentu schválila ve druhém čtení kontroverzní návrh zákona o vnitřním trhu. Hlasování tak nyní přechází do další fáze projednávání. Klíčové bude asi až následné projednávání pozměňovacích návrhů. Kabinet premiéra Borise Johnsona minulý týden přiznal, že opatření by porušilo části loni uzavřené dohody o vystoupení Británie z Evropské unie. Londýn 23:57 14. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britský premiér Boris Johnson. | Foto: Hannah Mckay | Zdroj: Reuters

Pro hlasovalo 340 poslanců. Proti bylo 263, uvedla agentura Reuters. Schválení se všeobecně očekávalo, protože konzervativci mají v Dolní sněmovně převahu 80 křesel. Zamítnutí návrhu v této fázi by proto bylo poměrně překvapivé, i když někteří konzervativci zákon kritizují.

Premiér Boris Johnson v pondělí v parlamentní debatě zákon o vnitřním trhu označil způsob, jak zabránit EU, aby používala otázku Severního Irska jako „klacek“ proti Británii.

„Je to ochrana, je to záchranná síť, je to pojistka a je to velmi rozumné opatření,“ řekl Johnson na začátku debaty. Brusel podle něj klade překážky úsilí dosáhnout dohody o budoucích obchodních vztazích s Británií. Zákon prý ochrání celistvost Spojeného království.

Důvodem znepokojení je snaha vlády nabourat jeden z pilířů brexitové dohody, takzvaný protokol o Severním Irsku. Ten stanovuje, že na uvedenou část Spojeného království se i po přechodném období odchodu Británie z EU budou vztahovat pravidla jednotného unijního trhu, aby se předešlo kontrolám na hranici s Irskou republikou.

Přesné parametry celního režimu v Severním Irsku a rozsah kontrol na zboží přicházející ze zbytku Británie má přitom určit zvláštní společná komise.

Jednání mezi zástupci Londýna a EU ovšem v tomto směru váznou a britská vláda si nyní chce připravit půdu, aby mohla záležitosti vzít do vlastních rukou. Návrh zákona o vnitřním trhu prezentuje jako pojistku pro případ krachu jednání o novém partnerství s EU, takový vývoj by ale nic neměnil na platnosti severoirského protokolu.

Evropská unie britskou vládu vyzvala k přehodnocení plánů kolem vnitřního trhu, Johnsonův kabinet ale dává najevo, že nehodlá měnit kurz. Zasáhnout však mohou poslanci a jejich pozměňovací návrhy, o nichž se bude pravděpodobně hlasovat příští týden.

Parlamentní matematika je zatím poměrně nejasná, ovšem spekuluje se až o několika desítkách rebelů z Konzervativní strany.

Tahanice kolem nové vládní iniciativy dál zvyšují napětí kolem probíhajících rozhovorů o pobrexitovém partnerství Británie s EU. Přechodné období určené k jeho dojednání vyprší s koncem roku, přičemž obě strany hlásí, že dohodu je třeba dokončit už příští měsíc.