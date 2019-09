Johnson: Británie udělala v jednáních s Evropskou unií ohledně brexitu obrovský pokrok

Británie učinila obrovský pokrok v jednáních s Evropskou unií o takzvané irské pojistce, která je hlavní překážkou v uzavření brexitové dohody. V rozhovoru poskytnutém nedělníku Mail on Sunday to řekl britský premiér Boris Johnson. Předseda vlády v něm mimo jiné Británii přirovnal ke komiksovému hrdinovi Hulkovi. Do termínu brexitu zbývá 46 dní.

Londýn/Brusel 7:14 15. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít