Brexit poznamená i převoz potravin. Cestující z Velké Británie nebudou moct mít například sendvič

Lidi na cestách z Velké Británie do Evropské unie čekají od 1. ledna kromě kolon i další nepříjemnosti. Pokud si na svačinu zabalí třeba sendvič se šunkou a sýrem, může se jim stát, že si na něm nakonec vůbec nepochutnají. Jak upozornila britská vláda, převážet některé výrobky přes kanál La Manche prostě nebude po novém roce možné. Čím se zdánlivě neškodná svačina úřadům zprotivila? Londýn/Brusel 21:44 20. prosince 2020

Úřadům se nelíbí, že obsahuje masné a mlékárenské výrobky. Vozit takové produkty do Evropské unie bude pro cestující z Velké Británie od 1. ledna 2021 zakázané. Bude zakázané také převážet například paštiku, klobásy, máslo nebo jogurty. Zákaz se taky dotkne některých druhů rostlin. Další produkty budou omezené co do množství. Například mořské plody si cestující bude moct přivézt v maximálním množství 20 kilogramů na osobu.

Naopak na sušené mléko nebo kojeneckou výživu se vztahuje výjimka - stejně jako na med, šneky a speciální krmiva pro zvířata. Cestující je bude moci převážet v maximálním množství dvou kil na osobu. Na pečivo a sušenky se zákaz nebude vztahovat vůbec.

Pokuta nebo trestní stíhání

Zabavené zboží bude muset převážející vydat k úřední likvidaci. Pokud tedy zapomene, že veze svačinu, a nesní ji ještě před hranicemi nebo na nich, bude muset vydat i ji. Jinak mu hrozí pokuta nebo trestní stíhání.

Evropská unie opatření platné od začátku příštího roku zdůvodňuje zachováním biologicky bezpečných hranic. Dovážené zboží obsahující maso nebo mléko nadále představuje hrozbu pro zdraví zvířat v celé unii. Unijní úřady upozorňují na nebezpečné patogeny, které způsobují nemoci zvířat, jako jsou slintavka, kulhavka, mor prasat. Takové patogeny mohou v mase, mléce nebo jejich výrobcích přežívat.