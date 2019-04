Lídři zemí Evropské unie jednají o brexitu. Jsou ochotni vyhovět Mayové a oddálit ho

V Bruselu ve středu večer začal mimořádný summit Evropské unie, na kterém lídři 27 zemí opět rozhodují o žádosti Londýna o odklad brexitu. Začátek jednání oznámil na twitteru Preben Aaman, mluvčí šéfa vrcholných unijních schůzek Donalda Tuska. Státníci při příchodu dávali najevo ochotu vyhovět už druhé žádosti britské premiérky Theresy Mayové. Jasné zatím úplně není, jak dlouhý odklad si přejí a s jakými podmínkami jej hodlají případně spojit. Brusel 20:15 10. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německá kancléřka Angela Merkelová, britská premiérka Theresa Mayová, předseda Evropské rady Donald Tusk a lucemburský premiér Xavier Bettel na středečním summitu Evropské unie k brexitu. | Foto: Olivier Hoslet | Zdroj: Reuters

Schůzka začala tradičním setkáním s předsedou Evropského parlamentu Antoniem Tajanim. Obvykle formální část summitů měla nyní větší význam, v případě odkladu přesahujícího 22. květen totiž bude muset i Británie uspořádat jako stále ještě členská země unie volby do europarlamentu. Zamíchá to kartami, místa po britských poslancích, s nimiž už se totiž nepočítalo, si částečně rozdělily jiné unijní státy.

„Evropské volby nejsou hra a nemohou jako hra vypadat v důsledku lehkovážného přístupu některých na britské straně,“ upozornil Tajani na tiskové konferenci po svém setkání s prezidenty a premiéry sedmadvacítky. „Potřebujeme jistotu,“ dodal.

Nic není rozhodnuté

Právě situace, kdy Británie jako „země na odchodu“ bude dál ze své pozice rovnoprávného člena EU moci ovlivňovat další diskuse o budoucnosti unie, je jednou ze zásadních věcí, které ve středu budou premiéři a prezidenti 27 zemí probírat. Francie je v čele států, která žádá určité záruky a jejíž prezident Emmanuel Macron ve středu při příchodu upozorňoval, že dopředu „není nic rozhodnuté“.

Po schůzce s Tajanim je na programu setkání s Mayovou, které začalo před 19.00. Premiérka by měla partnerům vysvětlit, proč žádá už podruhé o odklad do 30. června a především, jak si představuje cestu dál.

Sama Mayová před novináři vysvětlovala, že nyní je její vláda uprostřed vážných rozhovorů s labouristickou opozicí o dalším postupu tak, aby bylo možné co nejdříve schválit s EU už domluvený - a britskou sněmovnou třikrát odmítnutý - text smlouvy o spořádaném odchodu země z unie.

„Chápu frustraci z toho, že se summit vůbec koná. Dodatečný čas chci využít k dalším rozhovorům s opozicí a novému pokusu ratifikovat rozvodovou dohodu,“ řekla Mayová.

Mayovou požadovaný termín ale nemá u ostatních zemí moc příznivců. Šéf schůzek Donald Tusk nabídl místo toho představu - která se dostala i do předem připraveného návrhu závěrů summitu - pružného až ročního odkladu. Británie by v rámci tohoto řešení mohla unii opustit k prvnímu dni měsíce následujícího po tom, v němž dolní sněmovna ratifikuje smlouvu o vystoupení.

Tusk a jeho lidé jako konečné datum před diplomaty navrhovali 30. březen 2020, o konkrétním datu se ale bude jednat až přímo ve středu večer. Jiné státy v přípravných diskusích zmiňovaly například konec letošního roku či dokonce kratší odklad jen o několik měsíců.

Pokud by nyní sedmadvacítka britské žádosti nevyhověla, opustila by Británie EU už v pátek bez toho, že by okolnosti tohoto odchodu byly nějak smluvně upraveny. Sedmadvacítka se také na tuto možnost a její negativní důsledky chystala, a jak ve středu oznámila Evropská komise, jsou tyto přípravy úspěšně u konce. „Nebojíme se toho,“ uvedl mluvčí Evropské komise.