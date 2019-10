Brexit bude odložen, euroskeptici v současné dohodě ničeho nedosáhli, míní publicista Tomský

Britské vládě se v pondělí nepodařilo ani na druhý pokus prosadit hlasování o brexitové dohodě. Rozhodl tak předseda Dolní sněmovny John Bercow, nejdříve je prý třeba obsah dohody převést do britského práva. Podaří se premiérovi Borisi Johnsonovi vyvést zemi z Evropské unie v termínu do konce října? V pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus diskutovali publicista Alexander Tomský a analytik Kryštof Kruliš.

