Mám pocit, jako by se parlament postavil proti lidem, říká stoupenec brexitu o jeho odložení

Čtvrtek 31. října byl zatím poslední termín odchodu Spojeného království z Evropské unie. Premiér Boris Johnson sliboval, že země k tomuto datu vystoupí z unie za každou cenu. Nakonec musel požádat o další odklad brexitu, tentokrát do konce ledna. Jak vnímají další oddálení odchodu z Evropské unie ti, co už před více než třemi lety hlasovali v referendu pro brexit? Londýn 14:11 31. října 2019

Na ostrůvku uprostřed rušné ulice před Westminsterským palácem stojí dva muži. Bob má v ruce červený podomácku vyrobený plakát s nápisem: Odchod znamená odchod. Peterovo poselství zní: 17,5 milionů zrazených lidí.

Dnes měla Británie odejít z Evropské unie. Termín brexitu se ale opět odložil. Jak na to reagují příznivci brexitu?

„Je mi jednasedmdesát let. Nikdy před tím jsem nebyl na žádné demonstraci, nikdy jsem proti ničemu neprotestoval. Až teď. Od ledna se tady snažím být aspoň dvakrát týdně,“ popsal Radiožurnálu Peter, který volil brexit. Má ale pocit, že parlament se ale odchod z Evropské unie snaží zastavit.

Proto stojí pod okny Dolní sněmovny. „Hodně mě to štve. Za všechno může parlament. Poslanci žijí ve svých bublinách a vůbec netuší, jak moc jsou lidé naštvaní. A celá Evropa se nám směje. Hned, když se vyhlásily výsledky referenda, jsem předpokládal, že parlament bude dělat problémy. Proto jsem tady,“ dodal Peter.

‚Pomoct by mohly volby'

I sedmdesátník Bob chodí před parlament už od února jednou dvakrát týdně. Chodil by častěji, ale je pracující důchodce. „Už jsem z toho velmi unavený. Když se začaly věci komplikovat, měl jsem pocit, že tady musím být,“ popsal Bob, který bydlí v Essexu a cesta do Londýna mu zabere půldruhé hodiny.

I on si myslí, že je to parlament, kdo se snaží za každou cenu brexit zablokovat. „Mám pocit, jako by se parlament postavil proti lidem. Referendum rozhodlo a poslanci měli jen vyplnit vůli svých voličů. Problém je ale v tom, že většina poslanců je osobně proti brexitu. V tom spočívá celý problém,“ myslí si Bob.

Bob i Peter opakovaně zdůrazňují, že nemají nic proti Evropě ani jejím občanům. Jen prý chtějí to, pro co se lidé v referendu rozhodli. Prosincové předčasné volby vítají, i když připouštějí, že ten hlavní problém, tedy rozdělení britské společnosti, volby nejspíš nevyřeší.

„Podle mě nebude lehké zemi zase spojit. Ať už to celé dopadne jakkoliv, vždycky bude polovina národa nespokojená. Jistým řešením jsou volby. Když bude v parlamentu dostatek poslanců oddaných brexitu, konečně odejdeme,“ předpovídá Peter. Osobně by si přál, aby volby vyhráli Johnsonovi konzervativci a Strana pro brexit Nigela Farage.