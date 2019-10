Část britské opozice plánuje vlastní cestu k předčasným volbám. Navrhuje termín 9. prosince

Nejmenovaný vládní zdroj v neděli agentuře Reuters sdělil, že pokud labouristé v pondělí nepodpoří vládní hlasování o předčasných volbách, bude kabinet zvažovat i návrhy dalších opozičních stran.

Konzervativní vláda premiéra Borise Johnsona na pondělí naplánovala hlasování Dolní sněmovny o uspořádání předčasných parlamentních voleb 12. prosince. K přijetí návrhu však potřebuje podle britských zákonů dvoutřetinovou většinu, kterou dle vyjádření opozičních stran zřejmě nezíská.

Šéfka liberálních demokratů Jo Swinsonová v sobotu večer uvedla, že její strana nepodporuje plán představený Johnsonem, který by podle ní premiérovi umožnil parlamentem protlačit brexitovou dohodu. „Musíme dostat Johnsona z úřadu, odblokovat parlament a dát lidem šanci hlasovat pro setrvání v EU,“ prohlásila Swinsonová.

Liberálové chtějí parlamentu předložit návrh na změnu zákona, který stanovuje podmínky a data pro vypsání voleb, a zanést do něj termín hlasování 9. prosince, tedy jen o tři dny dříve, než navrhuje Johnson. Stejný zákon stanoví, že vláda musí k vypsání předčasných voleb získat dvoutřetinovou podporu. Změna tohoto předpisu však vyžaduje jen prostou většinu a mohla by být tedy přijata hlasy vládních konzervativců spolu s opozičními liberály a Skotskou národní stranou.

Swinsonová s šéfem Skotské národní strany Ianem Blackfordem rovněž odeslali dopis předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi, ve kterém žádají o odložení termínu brexitu do 31. ledna. Jejich návrh na předčasné volby přitom stanoví, že pokud by EU takové prodloužení neumožnila, nový termín voleb by neplatil.

Odblokování parlamentu

Johnson již dříve uvedl, že by preferoval kratší brexitový odklad pouze několika týdnů. Opozice se však obává, že by tím mohl vyvíjet na poslance tlak, aby přijali jeho brexitovou dohodu s Bruselem kvůli hrozbě brexitu bez dohody.

Obě menší opoziční strany se zřejmě zároveň obávají, že Brusel delší odklad Británii nepovolí, pokud získá dojem, že ho britský parlament smysluplně nevyužije. Tím by se zvyšovala pravděpodobnost přijetí Johnsonovy brexitové dohody či brexitu bez dohody. Skotská národní strana a liberálové se proto snaží Bruselu naznačit, že delší odklad využijí k odblokování parlamentu, uvedla politická reportérka BBC Jessica Parkerová.

Zástupci labouristů v neděli prohlásili, že pokud chce Johnson získat při pondělním hlasování o předčasných volbách jejich podporu, musí se jednoznačně zavázat, že zemi nevyvede z EU bez dohody. Chtějí také počkat na rozhodnutí unie o prodloužení termínu brexitu, a až poté se rozhodnou, zda vypsání předčasných voleb podpoří.

„Jestliže se labouristé budou znovu stavět proti tomu, aby se zodpovídali před lidem, tak budeme zvažovat veškeré možnosti, jak brexit prosadit, včetně podobných těm, jež navrhují ostatní opoziční strany,“ řekl v neděli Reuters nejmenovaný vládní zdroj.

O délce odkladu brexitu mají jednat zástupci zemí EU v pondělí. Proti delšímu odkladu se staví zejména Francie. Francouzská ministryně pro evropské záležitosti Amélie de Montchalinová v neděli prohlásila, že požaduje před poskytnutím odkladu záruky ohledně ratifikace brexitové dohody, nových parlamentních voleb nebo druhého referenda o brexitu. Samotné prodloužení podle ní nic nevyřeší.