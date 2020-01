Brexit může zhoršit dovoz našich surovin, obává se provozovatel česko-slovenské restaurace v Londýně

Do brexitu zbývají poslední čtyři dny. Velká Británie odejde z Evropské unie v pátek 31. ledna o půlnoci. To se dotkne i desítek tisíc českých občanů, kteří ve Spojeném království žijí a pracují. Zpravodaj Českého rozhlasu Jaromír Marek zjišťoval, jak se na nová pravidla připravuje jediná česko-slovenská restaurace v Británii. Od stálého zpravodaje Londýn/Praha 13:11 28. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Brexit může znamenat, že se zhorší dostupnost spousty těchto surovin, které používáme, popisuje provozovatelem česko-slovenské restaurace Zdeněk Kudr. | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

Restaurace Bohemia House sídlí v Česko-slovenském národním domě v londýnské čtvrti West Hamstead. Je to prakticky jediný podnik ve Velké Británii, který nabízí jen česká a slovenská jídla. Provozovatelem restaurace je Zdeněk Kudr.

„Vaříme autentickou českou a slovenskou kuchyni, maximum československých surovin a český nebo slovenský kuchař,“ přibližuje pro Radiožurnál.

Aby byla jídla opravdu autentická, musí vařit z patřičných surovin. A ty se musejí dovážet. „Z České republiky dovážíme suroviny jako mouku, zelí, tatarskou omáčku, hořčici. Prostě veškeré suroviny, které lze dovézt a které lze uchovat,“ vyjmenovává Kudr.

Na blížící se odchod Británie z Evropské unie se nijak zvlášť nepřipravoval. Do konce roku totiž poběží vše jako doposud. „Brexit může znamenat, že se zhorší dostupnost spousty těchto surovin, které používáme. Může se zvednout jejich cena. Ale může se to týkat také masa. Zatím nemám žádné zprávy, jestli se něco a jak bude měnit. Od toho je přechodné období, kdy se tohle všechno bude vyjednávat a kdy trochu zbystřím, abych zůstal v obraze, co se bude dít a co můžeme očekávat,“ popisuje.

Podle manažera česko-slovenské restaurace Mariana Němce může mít brexit paradoxně i pozitivní přínos. Pokud část unijních občanů odejde, zvýší se konkurence na trhu práce. „Bylo tu kvantum Francouzů, Španělů a Italů, teď jich přichází daleko méně. Ať už na pozici číšníka, manažera, someliérů a podobně. Je jich tu méně, ale bude výběr i z těch lidí, kteří tu zůstanou,“ popisuje.

Kudr i Němec chtějí i přes brexit ve Velké Británii zůstat. „Politickou situaci absolutně neřeším. Mám pocit, že mě se to nedotkne. Mám tu byznys, mám tu kariéru. Neřeším, že bych se vrátil zpět ani nic podobného,“ doplňuje manažer restaurace.

„Nelámu si s brexitem hlavu, protože na tom nedokážu nic změnit. Vždy jsem byl připraven na to se přizpůsobit. Vždycky jsem chtěl zůstat, nikdy jsem odejít nechtěl, ani jsem o tom neuvažoval,“ uzavírá Kudr.