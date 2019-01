Čeští pivovarníci se brexitu nebojí. ‚Máme právo v Británii žít a pracovat. Nemůžou nám ho vzít,‘ myslí si

Britská Dolní sněmovna bude v úterý rozhodovat o dalším postupu v brexitovém procesu. Jak a kdy Spojené království z Evropské unie odejde, stále není jisté. Jak vnímají měsíce trvající nejistotu Češi žijící ve Spojeném království? To jsme zjišťovali v českém pivovaře Bohem, který je jediným svého druhu na celých britských ostrovech. Londýn 13:44 28. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obavy z brexitu čeští pivovarníci v Británii nemají. (ilustrační foto) | Foto: Martin Svozílek | Zdroj: Český rozhlas

V úterý, až se bude rozhodovat možná o budoucnosti Velké Británie, se bude vařit pivo, tak jako vždy. „Budu to sledovat v televizi. Já když takhle vařím, tak tady vedle mám na počítači BBC, tak si tam pouštím přenosy z parlamentu. Docela mě to baví, hlavně jak to odsýpá,“ říká vrchní sládek Petr Skoček. Ve Spojeném království žije třináct let. Budoucnosti se rozhodně neobává.

„Jsem tady už dlouhou dobu a myslím si, že lidi, kteří pracují, kteří si svoje odvedli, tak si je Angličani určitě nechají. Každý rok jsem platil daně, nebyl jsem nezaměstnaný. Brexit je pro mě politická věc, a kdo chce, tak se zařídí podle sebe a nebude to na něj mít nějaký zásadní dopad,“ soudí.

Svůj čas v Londýně dělí mezi pivovar, kde pivo vaří a výčep, kde občas vypomáhá. Dění na britské politické scéně sleduje přece jen podrobněji manažer jediného českého pivovaru v Británii Zdeněk Kudr. „Tyhle události hýbou s kurzem britské měny a my dovážíme většinu surovin z evropského kontinentu, takže v tomhle ohledu se nás to dotýká,“ říká Zdeněk Kudr.

‚Neprožíváme to‘

„Když pominu podnikání, tak to prožíváme ještě míň. Máme právo ve Velké Británii žít a pracovat. Ať bude jakýkoli brexit, tak nám ho nikdo nemůže vzít. Jednou jsme ho obdrželi a nemyslím si, že existuje v právním světě síla, která by nám řekla: ‚Teď jste to právo pozbyli a vypadněte‘,“ dodává. Stejně jako sládek Martin bude i on čekat, jak odchod Spojeného království z EU dopadne.

V poněkud jiné pozici je sládek Matěj Křížek. V Británii je teprve rok a na statut usedlíka tak nemá nárok. „Nevěřím tomu, že by mě to zasáhlo rapidně, i když ta možnost tam je. Jsem si vědom rizika, že tam bude nejspíš povinnost nějakého pracovního víza. Nemyslím si ale, že bude problém ho sehnat, nebo že bychom se dokonce museli vracet,“

Obavy čeští pivovarníci nemají. Ani jeden z nich se, coby cizinec žijící a pracují v Británii, nesetkal s žádnou negativní reakcí svého okolí. „U nás je to tím, že vaříme dobré pivo, takže nás si lidé chválí. Setkali jsme se jenom s pozitivními reakcemi,“ pochvaluje si vrchní sládek Petr Skoček.