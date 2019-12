‚Budou hlasovat proti konzervativcům.‘ Do výsledků voleb ve Velké Británii zasáhnou hlasy mladých

Předvolební průzkumy ve Velké Británii prozatím jasně favorizují Konzervativní stranu. Její podpora je ale výrazně závislá na věku voličů. U studentů do 25 let mají podle posledního průzkumu společnosti ICM Research až dvoutřetinovou podporu opoziční labouristé. A přestože na britských ostrovech k volbám zpravidla častěji chodí starší voliči, mladí Britové věří, že letos tomu bude jinak. Londýn 17:50 8. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dvaadvacetiletý Tom se k volbám zaregistroval na poslední chvíli | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Český rozhlas

Tomovi je dvacet dva let, studuje strojní inženýrství. Sedíme spolu na pláži před jeho univerzitním kampusem ve Swansea, na jihu Walesu. Z oceláren na pobřeží se sice pořád hustě kouří, svou slávu má někdejší průmyslové srdce západní části Británie už ale dávno za sebou. Lidé tu každopádně hlasují už po desítky let stále stejně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak se mladí staví k volbám ve Velké Británii?

„Tady vyhrávají labouristé, u nás doma v Oxfordu zase spíš konzervativci. Rozhodne se mezi těmito dvěma stranami. Když si vyberete jakoukoli jinou stranu, tak tím v podstatě vyhazujete svůj hlas."

Ačkoli s Tomem mluvím třeba i o liberálních demokratech, v rozložení sil má jasno - je to prý podobné jako ve Spojených státech, kde jsou volby také bitvou mezi dvěma hlavními favority. Ptám se ho, co považuje za nejdůležitější téma čtvrtečního hlasování.

Nesouhlas s politikou Londýna živí ve Skotsku snahu o nezávislost, tvrdí Čech v Edinburghu Číst článek

„Hlavním tématem je brexit. Konzervativci jsou jednoznačně pro odchod Velké Británie z Evropské unie, labouristé chtějí druhé referendum. Co jsem tak zaznamenal na sociálních sítích, na Facebooku a podobně, tak mladí lidé budou hlasovat proti Konzervativní straně. Chtějí, aby Velká Británie zůstala v Evropské unii,“ vypráví.

Milion a půl mladých

K volbám se Tom přihlásil na poslední chvíli, těsně před uzávěrkou 26. listopadu. Spolu s ním se od vyhlášení voleb na konci října stihlo registrovat milion a půl lidí do 25 let. Skoro o polovinu víc než před volbami v roce 2017. A to přesto, že tentokrát se bude hlasovat těsně před Vánoci, tedy v době, kdy většina studentů míří z univerzit domů za rodinou.

I proto se Tom zaregistroval k volbám nejen doma, ale také tady ve Swansea, kde mu končí zimní semestr. Stejně jako jednadvacetileté Kate, studentce španělštiny a francouzštiny.

Sešli jsme se u řadových domků v kopcích nad centrem Swansea s výhledem na Atlantik. Kate se sem přestěhovala z hrabství Devon na jihozápadě Anglie. „Celá moje rodina je k volbám přihlášená. Hlasovat budou doma, já tady," přibližuje.

Denně se o brexitu nebavíme, říká kardiolog Marek. Pro jistotu si ale požádal o britské občanství Číst článek

Volby jsou podle Kate mimořádně důležité a nikdo by na ně neměl zapomínat. Na rozdíl od Toma, který prý s přáteli politiku moc neprobírá, se Kate s kamarády o volbách baví. Stejně jako on pak považuje za hlavní téma voleb odchod Velké Británie z Evropské unie. Kate ale připomíná, že Britové mají spoustu jiných problémů, které je třeba řešit.

„Třeba nedostatečné financování Národní zdravotní služby, úspory u policie a dalších veřejných služeb. Spousta věcí je špatně. Máme tu vzrůstající chudobu a bezdomovectví. To všechno je důležitější než brexit. Brexit je jednorázová věc. Je jen otázkou času, než se od něj posuneme zase dál,“ myslí sí.

Vůbec nejzásadnějším tématem - říká mi Kate - je ale klimatická krize. Když prý nebude planeta Země, nebude ani brexit.