‚Ať je to kdokoliv.‘ Ve Stoku, přezdívaném hlavní město brexitu, volí toho, kdo slibuje změnu

Na prodej, na pronájem, zavřeno…. Takový nápis visí snad na každém třetím domě na hlavní ulici. Uprostřed ní pobočka Armády spásy. Na první pohled je jasné, že tady se nežije příliš dobře. A podle toho lidé také volí.

„Lidé ve Stoku mají pocit, že Londýnu na nich nezáleží. Podepsaly se na tom jak vlády konzervativců, tak labouristů. Bez rozdílu. Doly jsou zavřené, lidé přišli o práci a mají pocit, že nemají žádnou budoucnost,“ vysvětluje Radiožurnál rodák ze Stoku Alan Gerard. O politiku se zajímá roky, v květnových volbách do obecního zastupitelstva mu mandát utekl o dva hlasy.

Jeho slova potvrzuje kolemjdoucí šedesátnice Helen: „Celý život jsem volila konzervativce, ale s tím je konec. Lidé už mají všeho dost. Nebudou volit ani konzervativce, ani labouristy. Budou volit novou stranu.“ Tou stranou myslí Stranu pro brexit Nigela Farage.

„Lidé ve Stoku mají pocit, že Londýnu na nich nezáleží. Podepsaly se na tom jak vlády konzervativců, tak labouristů. Bez rozdílu. Doly jsou zavřené, lidé přišli o práci a mají pocit, že nemají žádnou budoucnost," vysvětluje Radiožurnál rodák ze Stoku Alan Gerard.

Pro odchod z unie ve Stoku hlasovalo v referendu sedm lidí z deseti, a tyto počty se příliš nezměnily. Na současnou vládu jsou lidé naštvaní právě proto, že brexit nedokázala dovést do konce. „Politici chodí kolem brexitu jako kolem horké kaše. Nikdo nemá žádný plán. Dávno jsme měli odejít z EU. Bez dohody a okamžitě,“ dodává Helen.

Lidé jsou namíchnutí na vládu i na přední politiky, kteří slibovali brexit. Mají pocit, že je zradili. „Za skoro tři roky nebyli schopní se dát dohromady a kolektivně, jako předmět národního zájmu, přijmout potřebné zákony. Jenom politikaří. To mezi lidmi vyvolává neklid. Velký neklid,“ hodnotí šedesátník Patrick.

„Poslední tři roky vidíme, že politický systém jen opakuje staré fráze a nic, co slíbil, nesplnil. Lidé mají pocit, že je to pořád stejné, a volí pro toho, kdo slibuje změnu. Ať je to kdokoliv,“ hodnotí Alan.

Město Stoke on Trent živily uhelné doly a nesčetné keramičky. Doly se zavřely a po keramických manufakturách zbyly jen oprýskané reklamní nápisy na průčelích domů. I tři roky po referendu o EU tady má stále většina lidí pocit, že brexit vyřeší všechny jejich problémy.