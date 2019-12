Agónie končí, Britové se přiblížili brexitu, hodnotí čeští politici výsledky voleb do parlamentu

Britové byli unaveni politickým patem a volbami se posunuli o krok dál, ohodnotil výsledek ostrovního hlasování o novém složení parlamentu ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Nyní očekává náročná jednání o pobrexitových vztazích. „Osobně mě mrzí, že Británie opouští Evropskou unii. Svým způsobem je ale pozitivní, že se pohnuly ledy,“ řekl Petříček. Podobně výsledek voleb hodnotí i další čeští politici. Praha 14:24 13. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový termín brexitu je podle Johnsona 31. leden 2020. | Foto: Neil Hall | Zdroj: Reuters

Pro odchod z unie rozhodli Britové v referendu už v červnu 2016. Předseda vítězných konzervativců premiér Boris Johnson po čtvrtečním hlasování zopakoval, že Británie odejde z Evropské unie k 31. lednu. Brexitu podle něj již nic nezabrání.

Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové vítězství konzervativců dává naději, že bude ukončena agónie (ne)odcházení, která paralyzuje Brity i Evropskou unii.

„Konzervativní absolutní většina bude moci naplnit toto rozhodnutí a všichni se posuneme o krok dál. Myslím, ze Britové už byli z politického patu unavení, i proto dopadlo hlasovaní takto. Velkou roli ve volbách opět sehrál Nigel Farage (lídr Strany pro brexit), i když tentokrát paradoxně tím, že se v řadě míst stáhl,“ uvedl Petříček.

Ani po 31. lednu ale podle šéfa české diplomacie nemusí nastat konec debaty. „Podporujeme to, abychom nalezli cestu k co nejužší ekonomické spolupráci. Velká Británie je pro nás pátým největším obchodním partnerem. Také chceme, aby byly dořešeny poslední otazníky kolem setrvání českých občanů, kteří chtějí žít ve Velké Británii i nadále,“ řekl Radiožurnálu.

Podle Pekarové brexit oslabí jak Velkou Británii, tak Česko. „Ale když už se tak stalo, bude lepší, že bude dokončen než jím trávit další roky,“ uvedla na twitteru. V zájmu Evropské unie i Česka a Británie je podle ní, aby byly nejbližšími spojenci.

Nekonečný seriál 'Brexit'

Jasný výsledek označil za dobrou zprávu pro Evropskou unii lídr lidovců Marek Výborný. „Snad tím stoupla naděje, ač s Borisem Johnsonem si nikdy asi nemůžeme být úplně jisti, že nekonečný seriál s názvem brexit se blíží do finále,“ napsal Výborný. Unie i Česko se tak budou moct soustředit na jiná důležitá témata z oblasti bezpečnosti, ochrany klimatu, zemědělství, uvedl. I on označil za důležitá následná jednání. „Bude důležité dojednat i pro naše firmy potřebnou dohodu o volném obchodu mezi Evropskou unií a Velkou Británií, která by minimalizovala škody způsobené brexitem,“ uvedl.

Šéf ODS Petr Fiala pogratuloval na twitteru Johnsonovi k volebnímu vítězství. „Britští voliči dali jasný signál, že chtějí opustit Evropskou unii a ukončit tahanice kolem brexitu. Konzervativní strana drtivě vyhrála. Současně se znovu ukázala síla britské demokracie,“ uvedl.

Podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana je i po volbách Británie ohledně brexitu rozdělena napůl. „Chápu ale, že (pravo)středoví liberálové nemohli volit nyní silně levicového (Jeremyho) Corbyna. Brexit Party propadla. Přesto jsme brexitu zase blíž,“ řekl Rakušan.

„Vyhrál brexit. Mně je to samozřejmě líto, že Velká Británie odchází, ale je to definitivní. Je otázka, jestli do konce roku 2020 se domluví všechny obchodní a celní dohody, protože je tam ještě možnost v červnu 2020, že by požádali o prodloužení toho přechodného období o další dva roky. To já ale nepředpokládám,“ řekl k výsledkům voleb český premiér Andrej Babiš (ANO).

Udržení jednoty země

„Velká Británie asi bude mít nyní onu dlouhodobě chtěnou silnou a stabilní vládu, ale my jsme přesvědčeni, že nebude řešit zásadní problémy občanů - krize bydlení, obrovské nedostatky v hromadné dopravě, narůst chudoby, bezdomovectví, nedostatečné financování zdravotnictví,“ reagovali na prohru Corbyna v tiskové zprávě čeští komunisté.

Podstatnou otázkou podle nich také je, zda se nové vládě podaří udržet jednotu země, protože jasné vítězství Skotské národní strany na území Skotska naznačuje, že tato oblast se společnou budoucností příliš nepočítá.

„Doufám, že Velká Británie bude brát na zájmy Skotů zřetel, obzvláště s ohledem na jejich většinovou vůli setrvat v EU,“ řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Skotské národní straně, která je jedním z partnerů Pirátů ve frakci v Evropském parlamentu, popřál k významnému posílení. Výsledek konzervativců podle něj umožní rychle dokončit jednání o brexitu, a tím i další nezávislý vývoj zbytku Evropské unie.