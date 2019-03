‚Hodiny tikají.‘ Zástupci členských států EU chtějí od Londýna jasné stanovisko ohledně brexitu

Velmi jednoznačnými slovy v úterý německý státní tajemník pro EU Michael Roth vzkázal Londýnu, aby už dal konečně jasně najevo, co si vlastně přeje v procesu britského odchodu z EU. Při příchodu na jednání Rady pro všeobecné záležitosti, která připravuje summit unie na konci týdne, Roth upozornil, že EU27 už je vlekoucími se rozhovory vyčerpaná a času k řešení ubývá. Brusel 20:39 19. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zastánci brexitu upozorňují hlavně na to, že většina zvolila odchod Británie z EU. A protahování by brala jako zradu. | Foto: Dylan MartinezHenry Nicholls | Zdroj: Reuters

Podle některých hlasů by ale ani na nadcházející vrcholné schůzce nemuselo padnout rozhodnutí ohledně odkladu brexitu, který si minulý týden vyžádali britští poslanci.

„Pokud bude další hlasování a dohoda bude schválena, může jít o krátký odklad. Pokud v Londýně nedojde k žádnému posunu, lídři (EU27) se rovněž mohou rozhodnout, že počkají,“ řekl agentuře Reuters belgický ministr zahraničí Didier Reynders.

Jednání šéfů států a vlád 27 zemí EU k vývoji kolem brexitu je naplánované na čtvrtek. Po unijním summitu už by od odchodu Británie mohlo EU dělit jen šest dní. O pravděpodobném dalším vyčkávání s jeho odsunutím však v úterý hovoří i moderátor televize ITV Robert Peston.

„Lídři EU téměř jistě - podle zdrojů na dobrých místech - odloží rozhodnutí o tom, jestli povolit Británii odklad brexitu a jak dlouhé by toto prodloužení bylo,“ napsal Peston. Verdikt podle něj padne úplně na poslední chvíli, „zatímco Spojené království se bude členství v EU držet konečky vysílených prstů“.

Žádost o odložení je pravděpodobná

Sedmadvacítka nyní - po komplikovaném vývoji v britské sněmovně v posledních dnech - předpokládá, že britská vláda do summitu či během něj požádá v souladu s článkem 50 unijní smlouvy o prodloužení doby k vyjednávání. Klíčovou otázkou však zůstává, jak dlouho by odklad brexitu trval a k čemu by takový čas chtěl Londýn využít. Odchod Británie je zatím stále stanoven na 29. března, do brexitu tak zbývá deset dnů.

Mluvčí Evropské komise Margaritis Schinas v úterý novinářům řekl, že komise dění sleduje velmi pečlivě, ale nebude jej nijak komentovat, ani zasahovat do práce britského parlamentu. „Je na premiérce vlády jejího veličenstva, aby rozhodla o dalších krocích a informovala nás o nich rychle a odpovídajícím způsobem,“ prohlásil Schinas.

„Očekávám jasný a přesný návrh britské vlády, proč je odklad nutný. Tohle není hra, je to extrémně závažná situace nejen pro lidi v Británii, ale také pro lidi v Evropské unii,“ zdůraznil německý ministr Roth. Pro jeho vládu je – stejně jako pro další státy unie – klíčovou věcí zabránit tomu, aby britský odchod z EU nebyl upraven žádnou dohodou. „Drazí přátelé v Londýně, dodejte nám to, hodiny tikají,“ prohlásil Roth.

Rumunský ministr pro EU George Ciamba míní, že po pondělním oznámení šéfa britské dolní sněmovny Johna Bercowa, že může zablokovat vládou zamýšlené třetí hlasování o předjednané „rozvodové“ smlouvě, je situace „ještě zamlženější, než byla“. Také podle Ciamby je třeba před spekulacemi o náladě mezi 27 zeměmi EU a jejich možném postupu počkat na „vyjádření jasné politické vůle“ Londýna směrem k dalšímu postupu. Se svým německým kolegou se ale rozchází v názoru na ubývající čas, v EU je podle něj vždy „času dost“.

Očekává se jasný důvod

„Musí být ale jasné, proč to chtějí (odklad brexitu), jaké k tomu mají motivy,“ upozornil Ciamba. EU27 se podle něj chce vyhnout opakování situace, která nastala ve chvíli, kdy se ukázalo, že britská vláda nemá doma dostatečnou sílu ke skutečnému prosazení toho, na čem se s ostatními státy unie dohodla.

Také česká státní tajemnice pro EU Milena Hrdinková při příchodu na jednání novinářům řekla, že nyní země čekají na vyjádření britské vlády. „Naší jasnou preferencí je, aby nenastal brexit bez dohody. Dohodě bychom dali rozhodně přednost, ale zdá se, že volba nyní není na nás,“ poznamenala. Klíčový pak bude pohled šéfů států a vlád na očekávanou britskou žádost. „Řekla bych, že v téhle chvíli se vážně musíme připravit úplně na cokoliv,“ dodala.