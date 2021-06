Přes pozitivních 40 testů a sedm hospitalizací. Brit bojoval s nákazou covidem rekordních deset měsíců

Zatímco průměrná doba, kterou se člověk potýká s nákazou koronavirem, se pohybuje okolo dvou až tří týdnů, v případě Brita Davea Smithe šlo o daleko delší boj. S onemocněním covid-19 se potýkal nepřetržitě 290 dní, tedy skoro deset měsíců. Během té doby měl celkem 42 pozitivních PCR testů a byl sedmkrát hospitalizován. Jde tak o zatím nejdelší zaznamenanou aktivní infekci, píše britský deník The Guardian. Londýn 14:41 25. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Delší nákaza koronavirem je podle lékařů může být způsobena například nízkým množství protilátek po léčbě rakoviny (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Dvaasedmdesátiletý muž z Bristolu se jako mnoho dalších nakazil loni na začátku pandemie. Infekce u něj dlouho přetrvala hlavně kvůli velmi nízké úrovni protilátek a slabé imunitě po chemoterapii při léčbě leukémie.

„Neměl jsem energii a ztratil jsem čich, který se mi dodnes nevrátil. Test na covid jsem ale neměl do dubna, kdy mě odvezli do nemocnice, protože se mi infekce rozšířila,“ řekl Brit pro deník The Guardian.

Jeho zdravotní stav poté kolísal, ztrácel na váze, se svou ženou nemohli opustit dům. V jedné chvíli byl podle svých slov upoutaný na lůžko a nebyl schopný se sám zvednout nebo umýt. Během opakovaných hospitalizací tak jeho rodina myslela i na nejhorší.

„Jakmile se mi přitížilo, přitížilo se mi opravdu pořádně. Moje žena pětkrát začínala s přípravami pohřbu,“ přiznal Smith.

Pomohl mu až lék Regeneron, který však nebyl v době jeho nákazy v Británii ještě autorizovaný – Smith se k němu tak dostal díky programu, který koktejl protilátek zpřístupnil pacientům, pro něž nebyla dostupná jiná vyhovující léčba.

Po 45 dnech od obdržení léku měl Smith konečně negativní test. Následky onemocnění si ale nese dodnes. „Nikdy nebudu stoprocentní, covid mi zničil plíce, takže celkem rychle ztrácím dech. Ale každý další den je pro mě teď bonus,“ dodal.