Pokud se Británie zúčastní eurovoleb, Nigel Farage do nich povede novou probrexitovou stranu

„Do voleb půjdu s novou probrexitovou stranou, a pokud se mě zeptáte, jestli mám z toho radost, musím říct, že ne. Myslel jsem si, že brexit už je vybojovaný. Ale nechci jen přihlížet, jak chtějí britští politici rozhodnutí občanů zvrátit,“ slíbil bývalý předseda strany UKIP Nigel Farage v televizi Sky News.

Prominentní konzervativní poslanec Jacob Rees Mogg na twitteru pohrozil, že pokud by museli britští zástupci v Evropském parlamentu zasednout, blokovali by jeho chod.

Jak uvedl Nigel Farage, o to se on snaží už posledních dvacet let. Vznik nové politické strany oznámil Farage v únoru. Má ambice obsadit všech 73 britských křesel.

Britský parlament stále neschválil podobu odchodu země z Evropské unie a nedodržel tak původně plánovaný termín 29. března.

Premiérka Mayová požádala Brusel o odklad brexitu do 30. června s tím, že pokud by se nepodařilo schválit odchod do 23. května, Spojené království by se řádně účastnilo voleb do Evropského parlamentu. Ty se konají mezi 23. a 26. květnem.