Imigranti z EU nemají být po brexitu zvýhodnění oproti těm mimoevropským, říká zpráva britské vlády

Zpráva poradního výboru pro migraci doporučuje, aby Británie po brexitu ve svém imigračním systému neupřednostňovala občany Evropské unie. Dále uvádí, že lidé s vyšší kvalifikací by měli mít přistěhování do Británie snadnější než méně kvalifikovaní. Dokument zároveň vyvrací tvrzení používané zastánci brexitu, že cizinci z EU negativně ovlivňují výdělky Britů a stojí stát velké peníze na sociálních dávkách, uvedl list The Independent.

Londýn 18:02 18. září 2018