Británie chce změnu v brexitové dohodě. Obyvatelům Severního Irska přinesla celní hranice řadu problémů

Velká Británie žádá změnu části brexitové dohody, která se týká Severního Irska. Londýn přistoupil na to, že po brexitu se tato část Británie ocitne v celním režimu odlišném od zbytku země. Důvodem bylo, aby se zabránilo vzniku pevné hranice na irském ostrově, která by ohrožovala mírový proces. Celní hranice teď prochází Irským mořem a zboží proudící z Británie do Severního Irska podléhá celní kontrole. To přineslo tamním obyvatelům komplikace. Od stálého zpravodaje Londýn/Belfast 19:57 22. července 2021

Věra žije v maličké vesnici Buckna, její manžel je farmář, ona zlatnice. Zákazníky i dodavatele má jak v Severním Irsku, tak v Anglii a Skotsku, tak v Evropské unii.

Veškeré její zboží i materiál musí vždy projít celním řízením. To obnáší tři dvoustránkové formuláře pro zásilky z a do Velké Británie a pět formulářů pro obchod s EU. To práci zdržuje, prodražuje a komplikuje.

„Stalo se mi, že jsem si objednala kameny z Antverp. Byly poslané v lednu a ještě nedorazily. Někde to leží, někomu na stole a neví se, co dál. Po všech papírech se nedají dohledat, kde jsou,“ stěžuje si pro Radiožurnál.

Ne každý potřebuje k životu diamanty. Nedostává se například cement a kvůli rozdílným potravinářským předpisům nebudou brzy v Severním Irsku v sehnání některé masné výrobky, například klobásy z Anglie.

Belfast | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

„Je to zbytečně nafouklé. Některé zboží v obchodech skutečně není, ale nahradily ho jiné výrobky a značky, třeba z Irské republiky,“ soudí sedmdesátnice Mora.

Bydlí na farmě přímo na hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou. Jak říká, nedostatek anglických párků je pořád lepší, než návrat násilí, jak je prožívala ještě před 25 lety.

Paní Mora Glendinningová bydlí s manželem na farmě na hranici | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

Takzvaný severoirský protokol vzbuzuje emoce především mezi unionisty. Představa, že v zemi platí některá pravidla odlišná od zbytku britské unie, je pro ně nepřijatelná.

„Ten problém je tady uvnitř, v našich srdcích. Cítíme se jako cizinci ve vlastní zemi,“ stěžuje si šedesátnice v Belfastu.

Platnost řady nových pravidel byla ze začátku prázdnin odložena na konec září. Britské i severoirské úřady tak získaly více času, aby se připravily.

„Začali pozdě s dohodami. Udělali blbé dohody. Nedomysleli, co se může stát. Myslím tím britskou vládu, kluci nebo holky to tam pěkně zvorali,“ myslí si Věra.

Pochod unionistů | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

Jak říká, podnikatelům a živnostníkům, jako je ona, nezbyde nic jiného, než se novým poměrům přizpůsobit. Otázkou podle ní je, jak dlouho budou zákazníci ochotni platit v obchodech vyšší ceny.

„Kolik teď platím nejen na daních, ale za všechny dodavatele, papíry, kolik mě to stálo energie a stresu, tak to za to nestálo,“ dodává paní Věra.

V referendu o brexitu v roce 2016 hlasovalo 56 procent obyvatel Severního Irska pro setrvání v EU. Místním bylo jasné, že vzhledem k desítky let trvajícími severoirskému konfliktu se pevná hranice na irský ostrov vrátit nemůže. I to, že jakékoliv řešení není a nebude snadné. Nyní mají pocit, že je londýnská vláda obětovala.

Přístav Belfast | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas