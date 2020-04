Británi eviduje přes šest tisíc obětí koronaviru. Stav premiéra Johnsona se nezhoršuje

V Británii za poslední den zemřelo v nemocnicích 786 lidí nakažených koronavirem, je to nejvíce od začátku epidemie. Celkový počet obětí tak překročil 6000. Informovalo o tom v úterý ministerstvo zdravotnictví. Počet potvrzených případů nákazy nemocí covid-19 stoupl oproti předchozí bilanci o 3634, infikovaných úřady registrují celkem 55.242. Londýn 20:08 7. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nemocnice St Thomas v Londýně, kde je hospitalizovaný premiér Boris Johnson | Foto: Henry Nicholls | Zdroj: Reuters

Že Británii v úterý čeká další rekordní nárůst bilance obětí nemoci covid-19 bylo jasné už poté, co odpoledne ohlásila Anglie 758 nových úmrtí osob hospitalizovaných po nákaze koronavirem. Dalších 19 smrtelných případů uvedeného onemocnění oznámil Wales. Dosud byla v tomto ohledu nejtragičtějším dnem sobota, kdy bilance pro celou zemi narostla o 708 mrtvých.

Podle britského ministra zahraničí Dominika Raaba, který v době hospitalizace Borise Johnsona zastupuje premiéra, je zatím předčasné mluvit o případném uvolnění nebo zmírnění karanténních opatření. „Je důležité, abychom nepolevili,“ řekl na tiskové konferenci.

Opatrně optimistický byl ale klíčový zdravotnický poradce britské vlády Patrick Vallance, podle nějž se nyní statistická křivka přírůstku nakažených o něco zploštila. „Máme tady konstantní nárůst. Možná začínáme vidět začátek změny... Ale nebudeme to vědět jistě ještě asi týden,“ řekl. Podle něj je nyní Británie co se týče průběhu epidemie tam, kde byla Itálie zhruba před třemi až čtyřmi týdny. Nemusí to však prý znamenat, že nakonec celková bilance nakažených a obětí bude v obou zemích podobná.

Nejhorší situace panuje i nadále v Anglii. Tamní nemocnice už v souvislosti s koronavirovou epidemií registrují 5655 úmrtí, v pondělí to bylo 4897. Státní zdravotnický systém NHS uvedl, že ze 758 nových anglických případů 29 pacientů nemělo žádné známé chronické problémy. Věk těchto obětí covid-19 byl v rozmezí 23 až 99 let.

Ve Walesu zdravotnické úřady po úterním nárůstu evidují 212 lidí, kteří zemřeli po pozitivním testu na virus SARS-CoV-2. Nákaza se zároveň potvrdila u dalších 291 pacientů, čímž se součet v této části Spojeného království zvýšil na 3790 případů. Ve Skotsku se počet obětí zvýšil o 74 na 296, v Severním Irsku je nyní mrtvých 73, o tři více, než v pondělí.

V případě, že se sečtou údaje z jednotlivých částí Spojeného království, vychází celkový počet obětí za jeden den dokonce ještě vyšší - 854. Podle listu The Guardian jsou tyto nesrovnalosti mezi celkovou uváděnou bilancí a údaji z jednotlivých regionů běžné, protože se mezi nimi liší kritéria, podle nichž se oběti nahlašují.

Pondělní oficiální bilance pro celou Británii byla 51 608 infikovaných a 5373 mrtvých. K dnešnímu dni je obětí 6159. Více obětí bylo hlášeno pouze z Francie, Spojených států, Španělska a Itálie.

Zdravotnická krize se výrazně dotýká i nejvyšších pater britské politiky, přítomnost koronaviru se už prokázala u několika zákonodárců včetně předsedy vlády Johnsona. Ten je od pondělního večera kvůli dýchacím potížím na jednotce intenzivní péče v londýnské Nemocnici svatého Tomáše.

Kyslíková terapie pro Johnsona

Kancelář premiéra na začátku odpoledne sdělila médiím, že zdravotní stav 55letého Johnsona se v noci nezhoršoval. S dýcháním mu prý pomáhá „standardní kyslíková terapie“, ministerský předseda však není napojen na plicní ventilátor a nebyl mu diagnostikován zápal plic. To potvrdil na večerní tiskové konferenci i ministr Raab. „Dýchá bez podpory. Nepotřebuje přístrojovou ventilaci,“ řekl. „Jsem si jistý, že se z toho dostane, protože o premiérovi vím jednu věc, totiž že je bojovník,“ dodal.

Na vývoj už reagovala také formální britská hlava státu, královna Alžběta II. „Královna poslala vzkaz (Johnsonově partnerce) Carrie Symondsové a rodině Johnsonových. Její veličenstvo uvedlo, že na ně myslí a že přeje předsedovi vlády plné a rychlé zotavení,“ oznámil dnes Buckinghamský palác. Připojili se i další přední představitelé britské královské rodiny včetně následníka britského trůnu prince Charlese. Ten se koronavirem rovněž nakazil, z nemoci covid-19 už se ale vyléčil.