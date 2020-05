Británie hlásí denní nárůst počtu mrtvých s covidem 19, jejich počet se zvýšil o 627 na 32 692

V Británii zemřelo s covidem-19 dalších 627 lidí. Denní přírůstek počtu zemřelých tak oproti předchozím třem dnům výrazně vzrostl. V pondělí hlásilo ministerstvo zdravotnictví jen 210 nových mrtvých. Celkem s covidem-19 v Británii zemřelo již 32 692 lidí. Londýn 17:44 12. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poděkování na jedné z autobusových zastávek v Londýně. | Foto: John Sibley | Zdroj: Reuters

V pondělí ministerstvo zdravotnictví ohlásilo 210 dalších zemřelých, v neděli 269 a v sobotu 345. Od minulého úterý do pátku se ale denní úřední bilance mrtvých pohybovala jako nyní mezi pěti a sedmi sty.

Data, které v úterý dopoledne zveřejnil statistický úřad ONS, se od těch, které dalo k dispozici ministerstvo zdravotnictví, značně liší. Podle statistiků s covidem-19 v Británii do 3. května zemřelo více než 38 tisíc lidí. V obou případech je bilance mrtvých nejhorší v Evropě. To ovšem neplatí při přepočtu na počet obyvatel.

Zrušení karantény v Británii by bylo ‚šílenstvím‘, řekl Johnson. Vláda zavede výstražný systém proti nákaze Číst článek

Celkem Británie eviduje již 226 463 potvrzených případů infekce. Nově přibylo přes 3400 nakažených. To je zhruba o pět stovek méně nových infikovaných, než kolik jich ministerstvo hlásilo v pondělí.

Celkem britští zdravotníci provedli od počátku epidemie již více než dva miliony testů na koronavirus. Otestovali přes 1,46 milionu lidí.

V pondělí premiér Boris Johnson představil podrobnosti strategie, která má ve třech fázích vyvést Británii z karantény. Již ve středu by měla začít první fáze, která ale nepřináší žádné dalekosáhlé změny. Do práce se od středy mohou například vrátit lidé, kteří nemohou pracovat z domova - pokud jim to ovšem podmínky na pracovišti dovolí. Obyvatelé Anglie budou moci s jedním členem domácnosti vyrazit také na tenis nebo na ryby. Setkat se budou moci i s jedním člověkem z jiné domácnosti.

Třetí fáze, tedy otevření celé země včetně všech obchodů, je nyní naplánována až na 4. července.