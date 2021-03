Británie zvažuje australský model. Žadatele o azyl by mohla držet na Gibraltaru nebo ostrově Man

Britská vláda zvažuje, že by nově příchozí žadatele o azyl do vyřízení žádostí posílala do svých zámořských území, případně do třetích zemí. Deník The Guardian s odvoláním na své zdroje napsal, že by se ministerstvo vnitra mohlo inspirovat australským migračním systémem. Cílem plánu má být především zastavení silného migračního toku přes Lamanšský průliv a snížení počtu žadatelů o azyl.

