Zelené barety z Devonu cvičí v Bělorusku. Elitní jednotka britských vojáků zkouší tamní zimu

Tři desítky britských vojáků z elitní jednotky námořní pěchoty se v Bělorusku právě účastní dvoutýdenního cvičení, které potrvá do 14. března, oznámila britská vláda na svém webu. „NATO v Bělorusku, to je ostentativní gesto (běloruského prezidenta) Alexandra Lukašenka vůči Moskvě," napsal polský zpravodajský server Onet.pl, jehož zprávu v úterý přebrala i ruská média. Minsk 13:36 3. března 2020

„Zelené barety z Devonu“ mají podle webu britské vlády procvičit spolu s členy běloruských ozbrojených sil schopnosti přežití v zimních podmínkách. Jde o největší skupinu příslušníků britských ozbrojených sil v Bělorusku v rámci programu dvoustranné spolupráce, uvedlo komuniké, připomínající i účast běloruských vojáků na cvičeních v Británii.

Podle polského serveru už sám přílet jednotky z členského státu Severoatlantické aliance do Běloruska, i když jen na cvičení, je „bezprecedentní“ a představuje „důležitý signál do Moskvy“. Ta v posledních měsících stupňuje tlak na Lukašenka, aby přistoupil na dalekosáhlé ústupky, znamenající faktickou likvidaci svrchovanosti Běloruska, napsal Onet.

To, že společné cvičení s Brity představuje „politickou demonstraci“, podle serveru potvrzuje i způsob, jakým Britové přicestovali. Místo aby využili mezinárodní letiště u Vitebska, kde se nachází vojenské cvičiště, přistáli uprostřed dne v několik stovek kilometrů vzdáleném Minsku a jejich vojenské letadlo zaparkovalo co nejblíže k terminálu pro cestující, odkud se dá natáčet a fotografovat. Bělorusové to vysvětlují tím, že bez víz lze do Běloruska přicestovat jen a pouze do Minsku.

Víza podle serveru mohli britskému komandu vydat i v Londýně, ale jen přistání v Minsku – na rozdíl od Vitebska – mohlo zajistit řádný rozruch. A Britové teď s Bělorusy cvičí na polygonu, kde se před třemi lety konaly rusko-běloruské manévry, při kterých jako nepřítel figurovalo NATO.