Soud uložil trest nejmladšímu teroristovi v Británii. V 16 letech stál v čele neonacistické organizace

Britský soud v pondělí uložil trest šestnáctiletému mladíkovi, který je označován za nejmladšího teroristu v zemi. Nařídil mu účast v nápravném programu pro mladistvé, a to v délce dvou let. Chlapec stál v čele neonacistické teroristické buňky, informoval zpravodajský web BBC. V Británii se v pondělí mezitím snížili stupeň nebezpečí teroristického útoku na třetí z pěti.. 20:13 8. února 2021

Soudce Mark Dennis řekl, že trest vězení by ohrozil úsilí o chlapcovu nápravu a jeho zařazení do společnosti. Zároveň ale mladíka, jehož jméno nesmí média zveřejnit, varoval, že by v případě opakování činů rozpoutal „spirálu stále delších trestů vězení“.

Chlapci, který se sám označil za neonacistu, bylo v době spáchání prvního trestného činu teprve 13 let. Tehdy si stáhl z internetu návod na výrobu bomby. Z domu své babičky v hrabství Cornwallu na jihozápadě Anglie řídil podle soudu teroristickou buňku a po internetu šířil teroristickou propagandu. Policie jej zadržela v červenci 2019.

Mladík na internetu šířil rasistické, antisemitské a homofobní názory. Postupem času se dostal do čela neonacistické organizace zvané Feuerkrieg Division, které chtěla vést „bílý džihád“. Členem organizace byl i Paul Dunleavy, kterého loni soud poslal na pět a půl roku do vězení za přípravu teroristického útoku. V době odsouzení bylo Dunleavymu 17 let.

Právě v pondělí Británie shodou okolností snížila stupeň nebezpečí teroristického útoku. Místo čtvrtého z pěti stupňů, kdy je atentát podle úřadů „vysoce pravděpodobný“, platí nyní třetí, kdy je teroristický útok „pravděpodobný“. Na čtvrtý stupeň se hrozba zvýšila loni v listopadu po útocích v Nice a Vídni.