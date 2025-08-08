Británie, OSN a další kritizují izraelské rozhodnutí dobýt město Gaza. Starmer vyzval k příměří
Rozhodnutí izraelské vlády dále zintenzivnit svou ofenzivu v Gaze je chybné, uvedl v prohlášení britský premiér Keir Starmer a vyzval izraelské vedení, aby tento krok přehodnotilo. Je jedním z prvních světových státníků, kteří reagovali na rozhodnutí izraelského bezpečnostního kabinetu převzít vojenskou kontrolu nad městem Gaza, kde podle serveru The Times of Israel žije okolo 800 tisíc lidí. Izraelský krok odmítly také Austrálie, Turecko a OSN.
„Tato akce nijak nepřispěje k ukončení konfliktu, ani nepomůže k propuštění rukojmích. Přinese jen další krveprolití," uvedl Starmer a vyzval k příměří, k nárůstu přísunu humanitární pomoci do Pásma Gazy a k propuštění všech rukojmích. Opětovně také podpořil dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu – tedy vznik palestinského státu vedle Izraele.
Turecko podle agentury AFP vyzvalo mezinárodní společenství, aby realizaci rozhodnutí izraelského vedení zabránilo. Cílem izraelského plánu je podle prohlášení tureckého ministerstva zahraničí „nuceně vysídlit Palestince z jejich vlastní země tím, že učiní Gazu neobyvatelnou“. Izrael podle Ankary musí okamžitě ukončit válku a zahájit jednání směřující k dvoustátnímu řešení.
„Austrálie vyzývá Izrael, aby se touto cestou, která jen dále zhorší humanitární katastrofu v Gaze, nevydával,“ uvedla podle stanice ABC australská ministryně zahraničí Penny Wongová a taktéž podpořila dvoustátní řešení.
Reakce OSN
Předání Pásma Gazy arabským složkám by byl nebezpečný krok, popisuje velvyslankyně v Izraeli
Číst článek
Izraelský plán úplné vojenské kontroly Pásma Gazy musí být okamžitě zastaven, uvedl podle AFP vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk. Takový plán je podle něj v rozporu s rozhodnutím Mezinárodního soudního dvora, podle něhož má Izrael okupaci pásma co nejdříve ukončit.
Od izraelského bezpečnostního kabinetu se očekávalo jednání o zabrání celého pásma, o kterém před zasedáním hovořil premiér Benjamin Netanjahu.
Nečekané proto bylo oznámení, že kabinet se vyslovil pouze pro vojenskou kontrolu nad městem Gaza, přičemž není jasné, co to bude znamenat pro přilehlé oblasti a jejich obyvatele.
Opozice v Izraeli
Kritické hlasy vůči rozhodnutí bezpečnostního kabinetu již zazněly i v Izraeli, od opozičních politiků i od fóra rodin rukojmích zadržovaných v Pásmu Gazy teroristickým hnutím Hamás. Proti rozšíření války se podle izraelských médií v posledních dnech vymezoval i náčelník generálního štábu izraelské armády Ejal Zamir.
Izrael převezme kontrolu nad městem Gaza. Na obsazení celého pásma se kabinet neshodl
Číst článek
Válka v Pásmu Gazy začala 7. října 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na teroristický útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí.
Koncem listopadu 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu na 50 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu.
Od začátku války bylo při izraelských útocích v Pásmu Gazy podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví zabito více než 61 tisíc Palestinců a dalších více než 151 tisíc bylo zraněno, uvedla palestinská tisková agentura WAFA.
OSN tato data podle AFP považuje za spolehlivá. Značná část obyvatelstva v Pásmu Gazy čelí podle mezinárodních organizací podvýživě a hladu.