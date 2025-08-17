OVĚŘOVNA: Pokuta a trest za modlitbu? Nikoli, muž v Británii narušil bezpečnou zónu u potratové kliniky
Ve Velké Británii se už zatýká i za myšlenku, šíří se sociálními sítěmi. Dezinformace odkazuje mimo jiné na případ Adama Smithe-Connora, bývalého vojáka, jenž před třemi lety přišel ke klinice poskytující interrupce a začal se před ní modlit. Soud mu posléze uložil pokutu a dvouletou podmínku - nikoli však za modlitby, nýbrž za narušení bezpečné zóny, která v okolí zařízení začala platit měsíc před jeho činem, vysvětluje další díl Ověřovny.
Na podzim před třemi lety se fyzioterapeut a bývalý voják Adam Smith-Connor vydal ke klinice zajišťující interrupce v britském Bournemouthu. Před budovou sepjal ruce, sklonil hlavu, zavřel oči a začal se modlit.
I přes následnou výzvu policisty a téměř dvě hodiny trvající dialog odmítal z místa odejít, což nakonec vedlo mimo jiné k soudem vyměřené pokutě. Sociálními sítěmi se posléze začaly šířit zprávy tvrdící, že muž k soudnímu líčení musel právě kvůli modlitbám. Důvod intervence ze strany policie však vězel zcela jinde.
„Jakkoli se to může zdát neuvěřitelné, v Británii jsou dnes lidé zatýkáni za modlitbu, včetně tiché modlitby, poblíž potratových klinik. Po internetu koluje spousta videí, kde jsou ctihodní občané Británie zatýkáni za to, že se zavřenýma očima a sepjatýma rukama stojí, mlčí a v duchu se modlí,“ zní v jednom z videí, které nedávno prolétlo i českou scénou na sociální síti TikTok, a v němž se autor odkazuje i na Smith-Connorův případ.
Policie jej však ve skutečnosti nezatkla. Podle autora příspěvku má tedy situace ohledně svobody slova ve Spojeném království být ohrožena do takové míry, že i modlitba na veřejnosti s sebou přináší důsledky v podobě uložení trestu.
Jeho důvod však ve zmíněném případě spočíval ve zcela jiné příčině, než zavádivě interpretují někteří autoři na sociálních sítích či vybrané křesťansky orientované organizace a média.
Adam Smith-Connor vzhledem k opakovanému odmítnutí výzvy k opuštění místa narušil bezpečnou zónu obklopující danou interrupční kliniku, jak informuje například britská stanice BBC i další média.
V okolí daných budov platí nařízení o ochraně veřejného prostoru zavedené v polovině října 2022, které zakazuje jakoukoli aktivitu podporující nebo odmítající příslušné lékařské zákroky, včetně mimo jiné protestů, obtěžování či modlitebních vigilií.
Soud tak veteránovi v říjnu 2024 uložil dvouletý podmíněný trest a povinnost uhradit náklady ve výši přesahující devět tisíc liber (asi 255 tisíc korun) s tím, že jeho jednání označil za záměrné. Smith-Connor vinu odmítá.
Za podobný čin byl loni finanční postih ve výši třinácti tisíc liber (přibližně 366 tisíc korun) udělen i Isabel Vaughan-Spruceové z organizace March for Life UK vedoucí kampaň proti interrupcím. Ženu policie zatkla, nakonec ale obvinění stáhla, uvádí BBC.
Vyjádření radnice
Policie v hrabství Dorset, pod nějž město Bournemouth spadá, server iROZHLAS.cz na dotazy ohledně podrobností k případu odkázala na místní radnici.
„BCP Council (společný orgán pro správní oblast měst Bournemouth, Christchurch a Poole, pozn. red.) dané nařízení zavedl, všechny záležitosti s ním související, včetně jeho vymáhání, tudíž řeší právě on,“ odpověděla Českému rozhlasu Georgia Revellová mající na starosti komunikaci s médii.
Podle stanoviska mluvčího BCP Council rada „vítá rozhodnutí soudu, že trestní stíhání nebylo zneužitím právního procesu, a že pana Smith-Connora shledal vinným z porušení podmínek nařízení o ochraně veřejných prostorů ze dne 24. listopadu 2022“, uvedla rada na dotazy serveru iROZHLAS.cz.
V monitorování případných dalších porušení zmíněného nařízení a s nimi spojenými následky pro dotyčné chce pokračovat.
Adam Smith-Connor podle ní konkrétně porušil jeden z bodů o „setrvání v bezpečné zóně, kdy vás o odchod požádá policista nebo jakákoli jiná osoba k tomu radou BCP určená, či se do ní vrátíte před 19.00 v den, kdy jste byli o opuštění požádáni“.
Opatření v případě zmíněné interrupční kliniky a jejího okolí podle BCP Council vstoupilo v platnost „po veřejné konzultaci“ a má sloužit k ochraně osob, jež pracují nebo využívají služeb Britské poradenské služby pro těhotné ženy (BPAS).
V říjnu 2024 pak nařízení o bezpečných zónách začalo platit v celé Anglii a Walesu, a to v okruhu 150 metrů od příslušných zařízení. Osobám, které by jej porušily, hrozí neomezené pokuty.
Bývalý voják před soudem uvedl, že se před zařízením modlil za svého nenarozeného syna, jenž před dvaadvaceti lety zemřel v důsledku potratu.
Na jeho případ se pak zaměřila i některá britská katolicky orientovaná média, například The Catholic Herald, jenž jej s odvoláním na slova Smith-Connorova advokáta označil za „prvního křesťana v moderní Británii odsouzeného za ideozločin“.
Interrupcí je dnes desetkrát méně než v 80. letech. Důvodem je lepší prevence, hodnotí socioložka
Číst článek
„Ačkoli se modlil potichu, soud rozhodl, že sepnutím rukou a skloněním hlavy (Smith-Connor) projevil ,nesouhlas s potraty’,“ píše londýnský server.
S právním zastoupením muži asistuje křesťansko-právní organizace ADF UK, jež na svých stránkách mimo jiné uvádí, že „prosazuje Bohem dané právo žít a mluvit pravdu“. Zároveň se v minulosti výrazně postavila proti zavedení zmíněných bezpečných zón, neboť podle ní znamenaly „další zásah proti tiché modlitbě“.
K Smith-Connorově případu píše, že jde o „veterána britské armády a křesťana, který se nebojí hájit víru ani veřejně sdílet své pro-life postoje (…), a kdyby podle ,pravidel cenzurní zóny’ v ní přemýšlel o čemkoli jiném, například ekonomice, imigraci či zdravotní péči, nikdy by pokutu nedostal“.
„Důvodem, proč policie usoudila, že Adam porušil zákaz vstupu do dané zóny – a proto jej požádala, aby šel pryč – bylo, že se přibližně tři minuty tiše modlil,“ komentovala Smith-Connorův případ pro server iROZHLAS.cz zmíněná organizace ADF UK.
„Jak je vidět na záznamu, policista výslovně zdůraznil jeho modlitby jakožto problém a zeptal se na jejich ,povahu’, to znamená, zdali se modlil kvůli potratům. Jádrem případu, jak bylo argumentováno u soudu, je otázka, zda jsou něčí tiché myšlenky a modlitby legitimním důvodem, aby proti tomu úřady podnikly kroky,“ dodala.